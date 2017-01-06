В Беларуси появилась федерация киберспорта 2 6.01.2017, 18:28

10,793

Создатели федерации объявили своей целью вовлечение в компьютерный спорт широких слоев населения Беларуси.

Министерством юстиции Беларуси зарегистрировано республиканское общественное объединение «Белорусская федерация киберспорта», сообщается на сайте ведомства.

На странице федерации «ВКонтакте» сообщается, что «основной целью Федерации является содействие развитию в Беларуси компьютерного спорта как нового вида спортивной соревновательной деятельности и специальной практики подготовки человека к соревнованиям на базе компьютерной техники, программного обеспечения, интерактивных устройств и иных возможностей компьютерных технологий, а также вовлечение в компьютерный спорт широких слоев населения Беларуси».

Сообщается, что в цели федерации входит:

Содействие развитию компьютерного спорта в Беларуси как массового вида спорта, пропагандирующего общечеловеческие ценности и здоровый образ жизни;

Содействие развитию эффективных форм физического воспитания детей и подростков, с использованием компьютерных технологий, направленных на формирование здорового, физически и духовно совершенного, морально-стойкого подрастающего поколения Беларуси;

Напомним, что в последние годы киберспорту уделяется все большее внимание в мире. Например, недавно в соседней России киберспорт приравняли к спортивной дисциплине.