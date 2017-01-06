закрыть
6 января 2017, пятница, 20:46
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Дарья Домрачева: Возвращение состоялось

14
  • 6.01.2017, 19:04
  • 1,900

Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала первую гонку после перерыва.

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала о том, как сложился спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, который стал для нее первой гонкой после длительного перерыва.

Домрачева заняла 37-е место, допустив два промаха.

«Возвращение состоялось. Надеюсь, от гонки к гонке буду стараться показывать лучший результат. Но сегодня было тяжело. Чересчур осторожничала на стрельбе, на трассе тоже старалась придерживать себя, чтобы полностью не остановиться после ускорения. Но в целом старт удался.

Волнение присутствовало. Не скажу, что слишком. Но предвкушение этого старта, этих трибун… Оберхоф есть Оберхоф, здесь всегда суператмосфера, поэтому немножко волновалась.

Семья переживала за меня в гостинице, поддержка чувствуется. Надеюсь, на поддержку после гонки тоже», – сказала Домрачева в эфире телеканала «Матч ТВ».


Мнение

Такие суды нам не нужны!
Такие суды нам не нужны! Михаил Пастухов
Новогодний триллер
Новогодний триллер Ирина Халип
Росатомовская АЭС в Беларуси - изначально политический проект
Росатомовская АЭС в Беларуси - изначально политический проект Андрей Ожаровский
Когда закончится «везение» Кремля
Когда закончится «везение» Кремля Александр Гольц


Интервью

Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле