Добрая традиция Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

6.01.2017, 19:15

Антон Орехъ

Зачем навязывать людям правила, которые противны их природе?

Ну, ладно Чечня – про Чечню мы все уже поняли. Там существует какая-то своя, особая версия Российской Федерации, Конституции, Уголовного кодекса и прочих смешных бумажек. Там живут не по законам и даже не по понятиям, а по традициям. То есть законы очень чтут, но живут все-таки по собственным правилам. Однако теперь еще и Ингушетия туда же. Причем ситуация любопытна тем, что членов семьи убийц местного журналиста выгоняют из родного села как будто не по распоряжению властей, а в результате местной самодеятельности. Таковы традиции. Причем древнейшие. А мы как раз живем в эпоху, когда именно традиции, старинная духовность и сопутствующие ей скрепы стали смысловым наполнением нашей идеологии.

Ну, так, собственно, кого мы в этом случае можем осуждать? Может быть, наши законы так криво работают потому, что противоречат нашим же традициям? Зачем навязывать людям правила, которые противны их природе? Народы Кавказа выселяют всех родных провинившихся в чем-то соплеменников – и пускай выселяют дальше. Там еще кровная месть, говорят, практикуется – и хорошо! Если полиция не может разобраться с бандитами и просто убийцами – дайте возможность родственникам самим вершить правосудие. Заметьте, что полиция почти никогда никого поймать не может, а кровники, как правило, находят того, кто им нужен. Уверен, что южные края в этом смысле не уникальны. У каждого народа наверняка есть свои обычаи, которые вступают в противоречие с современными законами.

Которые сочинялись для того, чтобы создать универсальные правила для всех. Но универсальных правил не бывает. Потому что в нашей стране несколько десятков субъектов, потому что в нашей стране почти две сотни разных народов. Потому что в одном месте у нас полярный круг, а в другом тропики. Стало быть, надо просто дать возможность каждому народу, каждому субъекту хорошенько вспомнить, какие у них есть древние традиции и следовать им. Не забудем также, что духовные понятия есть не только у народов и народностей и у жителей определенных местностей. В армии давным-давно считают очень эффективной дедовщину. В уголовном мире есть не только свои обычаи, но даже свой язык, малопонятный постороннему. И если десятки лет в этих группах населения эти традиции живут и успешно передаются из поколения в поколение – так может и не стоит ими пренебрегать?

А еще у отдельных граждан есть традиция пить тормозную жидкость, как делали еще их отцы и деды, и тяга к этой продукции у них уже в крови. Короче говоря, не нужно идти против природы – нужно просто чтить традиции. Правда, я не уверен, что после этого у нас еще будет страна под названием Российская Федерация. Зато множество древних обычаев сохранятся и уйдут дальше вглубь грядущих веков.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»