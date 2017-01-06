Владимир Некляев: Бог рождается в каждом ежедневно 1 6.01.2017, 19:25

Владимир Некляев

Фото с сайта belaruspartisan.org

Поэт и политик поздравил всех православных христиан с Рождеством.

«В моем родном Крево, где написана эта песня, католики и православные никогда не спорили о том, чье Рождество «правильное»?

Сходились на том, что два праздника лучше, чем один. А мой дед Ясь говорил: «Бог рождается в каждом ежедневно …»

Всем, кто с первой звездой празднует сегодня Рождество, желаю всего самого светлого, наилучшего! И тем, у кого сегодня Три Короля, тоже!..

С праздниками!» - написал Владимир Некляев в «Фейсбуке».