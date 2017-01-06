В минской новостройке оконная рама выпала прямо под ноги прохожим 3 6.01.2017, 19:36

Это уже четвертый случай выпадения окна с лоджии за год.

Настоящая буря эмоций началась на форуме жилого комплекса «Новая Боровая». Житель одного и домов разместил фотографии, на которых четко видно, что из остекления лоджии над аркой вывалилась створка и валяется под ногами у прохожих. Обошлось без несчастного случая, но жильцы волнуются: что, если это не последний такой инцидент и однажды рама может приземлиться совсем неудачно?

— Отгремела, отплясала «Новая Боровая» Новый год, — пишет пользователь форума gendalf_1981. — Пришел январь. Холода. Ветер. Жизнь пошла своим чередом. Продолжается окнопад с известных на всю округу лоджий. На моей памяти это уже четвертый случай выпадения окна с лоджии за год, что сдан наш дом.

Специалисты компании-застройщика «А-100 Девелопмент» сейчас устанавливают причину выпадения внутренней рамы. Руководитель департамента эксплуатации Иван Дегтярев сообщил onliner.by:

— Еще вчера, как только стало известно, что в одной из застекленных лоджий на улицу выпала створка, мы создали комиссию из наших собственных специалистов, представителей подрядных организаций, специализирующихся на установке окон и лоджий, и независимого технадзора.

Возможно, были допущены какие-то нарушения при эксплуатации балконной рамы — такое редко, но бывает, особенно на этапе проведения ремонта в квартире. Где-то полгода назад в этом здании уже было что-то подобное, и тогда технадзор дал однозначный ответ, что сработал человеческий фактор. У нас не было оснований не доверять экспертам.

Но, безусловно, мы совсем не исключаем, а теперь особенно внимательно отнесемся к другой версии, что в самой конструкции остекления лоджии есть какой-то дефект. У нас ранее со стороны некоторых жильцов были жалобы на протекание рам во время сильного дождя, и мы устраняли этот изъян. В любом случае эксперты разберутся и подрядчики устранят неполадки.

К сожалению, на сегодняшний день попасть в квартиру не представляется возможным ввиду отсутствия хозяев. Дом находится на гарантийном обслуживании, и компания-подрядчик несет ответственность за качество строительства и будет устранять неполадки за свой счет.

Сейчас для нас главный вопрос: почему не сработали специальные предохранительные системы, которые есть на каждой раме и в любом случае должны обеспечивать безопасность.

Важно сказать, что речь идет о самом первом доме, который был построен в «Кедровом квартале». При его строительстве использовались алюминиевые конструкции известной белорусской компании с мировым именем. Во всех остальных домах, которые строились и будут строиться в квартале, используется совершенно другая конструкция — профиль ПВХ. Такой стеклопакет визуально выглядит так же, теплоизоляция у него выше и качество конструкции тоже более надежное. Все жильцы новых домов в квартале довольны своими французскими окнами и застекленными балконами.

Пока специалисты будут разбираться, мы намерены осмотреть все балконные конструкции в данном доме, чтобы убедиться в безопасности эксплуатации. И будем просить жильцов предоставить доступ на лоджии. Заранее приносим извинения за любые неудобства.

В Минске это далеко не первый случай опасного «поведения» остекления новостроек. Более года назад в элитном жилом комплексе «Парус» один за одним начали пропадать стеклянные элементы. Высотка выглядела «покалеченной» — на фасаде отсутствовало более пяти окон, которые попросту разлетались на мелкие куски, вываливаясь внутрь здания. Официальной причиной произошедшего был назван брак.

«Во время остекления, как стало известно, была поставлена некачественная партия окон — с браком. И вот с наступлением неблагоприятных погодных условий часть окон попросту вылетела», — объяснял инженер товарищества собственников «Паруса».

Официальной причины выпадения рамы в «Новой Боровой» пока нет. Ведется проверка.