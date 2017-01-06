Как американцы вытаскивали белорусов из алкоголизма 6.01.2017, 20:15

В какие периоды истории белорусы пили меньше, и что нужно сделать, чтобы это вернуть?

«Я употреблял жидкость для снятия лака, так как прочитал, что там 95% какого-то спирта. И тогда мне стало страшно. Я понял, что теряю последнее, что во мне есть, человеческое», – рассказывает герой программы «Людскія справы» на телеканале «Белсат», посвященной проблеме алкоголизма.

По словам заведующего отделением РНПЦ психического здоровья Владимира Иванова, в течение последних пяти лет белорусы стали пить меньше. И что интересно: ученые не изучают причины, хоть и минимального, но устойчивого улучшения ситуации. Она сплошь далека от идеала. Намного лучше было во время антиалкогольной кампании Михаила Горбачева.

Когда белорусы пили меньше всего и как нам помогли американцы, смотрите ТУТ.