Губерниев: Белорусы, не афишируя, работают над получением этапа Кубка мира 1 6.01.2017, 20:02

Российский комментатор считает, что Раубичи хотят провести этап Кубка мира вместо Тюмени.

Российский комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч-ТВ» отметил, что по его информации Раубичи готовятся принять этап Кубка мира вместо Тюмени, передает «Прессбол».

– Белорусы, не афишируя, таки работают над тем, чтобы получить этап вместо Тюмени. Было бы очень хорошо, если бы получилось. Мы бы с удовольствием приехали в Беларусь.

Контиолахти уже заявил, что нашел дополнительное финансирование для проведения этапа, но среди претендентов остаются Раубичи и Нове-Место. Я бы предпочел Раубичи, – сказал Губерниев.