закрыть
6 января 2017, пятница, 20:45
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Губерниев: Белорусы, не афишируя, работают над получением этапа Кубка мира

1
  • 6.01.2017, 20:02

Российский комментатор считает, что Раубичи хотят провести этап Кубка мира вместо Тюмени.

Российский комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч-ТВ» отметил, что по его информации Раубичи готовятся принять этап Кубка мира вместо Тюмени, передает «Прессбол».

– Белорусы, не афишируя, таки работают над тем, чтобы получить этап вместо Тюмени. Было бы очень хорошо, если бы получилось. Мы бы с удовольствием приехали в Беларусь.

Контиолахти уже заявил, что нашел дополнительное финансирование для проведения этапа, но среди претендентов остаются Раубичи и Нове-Место. Я бы предпочел Раубичи, – сказал Губерниев.


Мнение

Такие суды нам не нужны!
Такие суды нам не нужны! Михаил Пастухов
Новогодний триллер
Новогодний триллер Ирина Халип
Росатомовская АЭС в Беларуси - изначально политический проект
Росатомовская АЭС в Беларуси - изначально политический проект Андрей Ожаровский
Когда закончится «везение» Кремля
Когда закончится «везение» Кремля Александр Гольц


Интервью

Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле