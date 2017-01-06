В Могилеве отпразднуют Рождество на «старый» Новый год 6.01.2017, 20:20

В связи со снижением температуры и штормовым предупреждением рождественские массовые мероприятия в Могилеве перенесены на 14 января.

Как сообщает пресс-служба Могилевского горисполкома, время проведения остается неизменным.

Основные гуляния пройдут в Печерском лесопарке. На 12:00 запланирован народный праздник «Каляды» и городской конкурс «Хороша ушица наша!». В это же время на спортивном комплексе «Торпедо» начнется районный культурно-спортивный праздник «С Рождеством — 2017!», а около торгового центра «Крыница» — районный праздник «Мелодия Рождества».

Напомним, на ближайшие выходные из-за сильного мороза синоптики объявили оранжевый уровень опасности - на северо-западе страны температура ночью местами опустится до -32°С.