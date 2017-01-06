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Киевский суд арестовал корабль Януковича

  • 6.01.2017, 20:31
Виктор Янукович
Фото: Reuters

Печерский районный суд Киева также арестовал жилой дом, квартиру и два гаража бывшего беглого президента Украины.

Об этом говорится в определении суда от 29 декабря 2016 года, передают «Українські Новини».

Прокуратура просила суд арестовать имущество экс-президента, а именно жилой дом, квартиру, 2 гаража, 2 машиноместа в полуподземном паркинге и бриг (двухмачтовое судно с прямыми парусами) 2000 года постройки.

Указано, что Янукович подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.

Санкции ст. 110 и ст. 111 предусматривают возможность применения дополнительного вида наказания (конфискацию имущества), и прокуратура попросила суд наложить арест на имущество бывшего президента Украины путем запрета отчуждения и распоряжения указанным имуществом.

Суд удовлетворил ходатайство в полном объеме.


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