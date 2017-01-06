Чиновники не смогли пояснить, за чей счет проводится «банкет» на «Чижовка-Арене» 30 6.01.2017, 20:55

8,727

Кто оплачивает организацию Рождественского турнира по хоккею, в котором играет Лукашенко?

Газета «Народная воля» попыталась выяснить, за чей все-таки счет проводится Рождественский турнир.

Ответственный работник «Чижовки-Арена» на условиях анонимности сообщил: «Для проведения матчей турнира арена отходит под бесплатную аренду. По этой причине, если не ошибаюсь, издан даже соответствующий документ. Но есть некоторые наши издержки, которые делят между собой четыре организатора турнира».

Организаторами турнира выступают Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Минспорта и Мингорисполком. Среди основных спонсоров – «Беларусбанк» и «Беларуськалий». Также на форме сборной Беларуси расположен логотип компании velcom.

– Когда в Министерстве спорта и туризма услышали вопрос про то, сколько стоит президентский турнир, ответили загадочно: «В прошлые годы журналисты искали эти цифры – не нашли. Желаем успехов в этом году, – написал журналист Алесь Светланич.

Генеральный секретарь Федерации хоккея Ярослав Завгородний признался, что часть затрат легла на федерацию: «Мы обеспечиваем взаимодействие с командами, судейство и так далее. Частично затраты легли на наши плечи, но цифр нет».

Работник Президентского спортивного клуба Александр Кулеш заявил, что организация не владеет цифрами по затратам на организацию Рождественского турнира: «Что касается общих расходов на турнир, то такой вопрос мы даже не изучаем. Мы же общественная организация».