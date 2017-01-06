Экзархат: Матушка и паломница находились в особых, доверительных отношениях 6.01.2017, 21:19

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Фото Светланы КУРЕЙЧИК

Предположительно, ножевые ранения настоятельнице нанесла женщина, которую приютили в монастыре.

- Эта женщина (подозреваемая в убийстве - Прим.) очень сильно нуждалась в помощи и нашла приют в монастыре. Но так бывает - к сожалению, она больной человек, - прокомментировали kp.by в пресс-службе Борисовской епархии.

Напомним, вечером 5 января в женском монастыре под Борисовом паломница убила матушку-настоятельницу Василиссу.

Следственный комитет проводит проверку, подозреваемой 29-летней гражданке Казахстана назаначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Свои соболезнования по поводу кончины настоятельницы выразил митрополит Павел.

Погибшую матушку Василиссу знали очень многие. Для тех, кто хочет с ней проститься, организовали два автобуса, которые будут выезжать из Борисова в 7:30 и 12:00.