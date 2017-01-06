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Ученые откопали древнейший картофель

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  • 6.01.2017, 21:44
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Археологи отмечают, что раньше картофель выращивали как рис на болотистых местностях.

Археологи из университета Саймона Фрезера (Ванкувер, Канада) в ходе раскопок на территории современной Канады нашли агрокультурный комплекс возрастом порядка четырех тысяч лет.

Древний огород располагается на полях в заболоченной местности. Там же ученые раскопали около 3,5 тысячи клубней «индийского» картофеля, который культивировали индейцы Южной Америки, передает mir24.tv.

Ученые отмечают, что раньше картофель выращивали как рис – сажали его на пониженных болотистых местностях под водой, таким образом добиваясь хорошего урожая.

В районе картофельных полей также были найдены сельскохозяйственные орудия, предназначенные для выращивания культуры и сбора урожая.


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