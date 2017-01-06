Папа Франциск поздравил православных верующих с наступающим Рождеством 6.01.2017, 22:23

Папа Римский Франциск

Здравицу понтифик провозгласил из окна Апостольского дворца, обращаясь к паломникам.

Папа римский Франциск поздравил «в духе братской любви» православный мир с наступающим Рождеством Христовым (по юлианскому календарю), передает РИА «Новости».

Эту здравицу понтифик провозгласил из окна Апостольского дворца, обращаясь к паломникам, заполнившим площадь Святого Петра, с проповедью по случаю католического праздника Богоявления (Епифании).

Римский первосвященник приветствовал также всех участников традиционного костюмированного «шествия волхвов» по центральным улицам Рима. В этом году праздничный кортеж был организован в 32-й раз.