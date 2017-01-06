закрыть
7 января 2017, суббота, 0:06
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Дед Мороз бесплатно развозил мерзнущих минчан и откапывал машины

2
  • 6.01.2017, 22:37

В Минске появился Дед Мороз на черном Mercedes-Benz, который за песенки, танцы и стишки бесплатно подвозил людей.

Циклон «Аксель» обрушился на Беларусь и многих застал врасплох. Парковки, тротуары и дороги занесло снегом. Передвижение по городу усложнилось. Добавил пикантности и серьезный мороз, передает tut.by.

В лучших традициях сказок с добрым концом в городе появился Дед Мороз на черном Mercedes-Benz, который за песенки, танцы и стишки бесплатно подвозил людей и помогал автовладельцам раскопать свои авто.


Мнение

Такие суды нам не нужны!
Такие суды нам не нужны! Михаил Пастухов
Новогодний триллер
Новогодний триллер Ирина Халип
АЭС в Беларуси - политический проект
АЭС в Беларуси - политический проект Андрей Ожаровский
Когда закончится «везение» Кремля
Когда закончится «везение» Кремля Александр Гольц


Интервью

Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле