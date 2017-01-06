Дед Мороз бесплатно развозил мерзнущих минчан и откапывал машины 2 6.01.2017, 22:37

В Минске появился Дед Мороз на черном Mercedes-Benz, который за песенки, танцы и стишки бесплатно подвозил людей.

Циклон «Аксель» обрушился на Беларусь и многих застал врасплох. Парковки, тротуары и дороги занесло снегом. Передвижение по городу усложнилось. Добавил пикантности и серьезный мороз, передает tut.by.

В лучших традициях сказок с добрым концом в городе появился Дед Мороз на черном Mercedes-Benz, который за песенки, танцы и стишки бесплатно подвозил людей и помогал автовладельцам раскопать свои авто.