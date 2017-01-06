Налоговики спрашивают у белорусов, как наказывать продавцов самогона 17 6.01.2017, 22:51

Министерство по налогам и сборам вынесло на общественное обсуждение проект изменений в Административный кодекс.

С предложенными дополнениями можно ознакомиться на официальном сайте МНС. Они касаются административных правонарушений при обороте табачной и алкогольной продукции, передает nn.by.

В частности, налоговики предлагают конкретизировать ответственность за продажу контрафактного алкоголя, а также алкоголя собственного изготовления.

Пока что за это налагается штраф в размере до 10 базовых величин. Однако если нарушитель признает вину, ему придется заплатить только 0,5 базовой величины.

Теперь же предлагается в первый раз штрафовать на 5-20 базовых величин, а за повторное нарушение — на 10-30 базовых величин.

Как и раньше, запрещены алкогольные напитки будут изыматься.

Также предлагается усилить ответственность за ввоз в Беларусь контрафактного алкоголя.