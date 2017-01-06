Страны ОПЕК начали снижать добычу нефти 1 6.01.2017, 23:03

Но рост цен на нефть на фоне договоренностей о сокращении добычи пока нельзя назвать устойчивым и долгосрочным.

Страны ОПЕК начали сокращать добычу нефти в рамках ноябрьской договоренности — Саудовская Аравия, крупнейшая из них, снизила производство почти на 0,5 млн барр. в сутки. С начала года цены на нефть выше $57 за барр.

Саудовская Аравия снизила производство почти на 0,5 миллиона баррелей в сутки.

Меньше нефти

Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти, входящий в ОПЕК, с конца октября 2016 года по начало января снизила суточную добычу как минимум на 486 тыс. барр. — примерно до 10,058 млн барр. в сутки (на 4,6%). Об этом 5 января сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на человека, знакомого с уровнем добычи в королевстве. Таким образом, саудиты полностью выполнили свои обязательства по сокращению добычи в рамках договоренности, заключенной странами ОПЕК 30 ноября 2016 года (в общей сложности должны снизить суточную добычу на 1,2 млн барр. до 32,5 млн барр.), «если даже не больше» обещанного, сказал собеседник газеты, передает РБК.

Министерство нефтяной промышленности Ирака, который занимает второе место по добычи нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии, приступило к сокращению добычи нефти, заявил накануне, 5 января, глава ведомства Джаббара аль-Лаиби. Ирак пообещал сократить добычу на 210 тыс. барр. (на 4,5%) до 4,351 млн барр.

В среду, 4 января, еще один член ОПЕК, Кувейт, сообщил, что местная корпорация Kuwait Petroleum Corporation также намерена в рамках договоренности снизить добычу на 131 тыс. барр. — до примерно 2,75 млн барр. в сутки. Компания намерена снизить и экспорт нефти в первом квартале 2017 года, сообщают кувейтские СМИ.

О начале сокращения добычи заявляют и страны, которые не входят в картель, но 10 декабря присоединились к ее договоренности — 11 стран согласились снизить производство примерно на 0,6 млн барр. в сутки, из них половину (0,3 млн барр.) взяла на себя Россия. Так, Оман, добывающий 1,01 млн барр. в сутки, с 1 января снижает добычу на 45 тыс. барр в сутки (это на 5 тыс. барр в сутки выше плана), сказал глава маркетингового департамента министерства нефти страны Али аль-Риями.

Россия же намерена выполнять свои обязательства по сокращению добычи постепенно: к марту добыча должна снизиться на 200 тысяч барр. в сутки, а только к концу апреля — на 300 тыс. барр. в сутки, говорил министр энергетики Александр Новак в декабре 2016 года. По итогам 2016 года в России было добыто 547,499 млн т нефти и газового конденсата, на 2,5% больше, чем годом ранее. Это рекордный показатель с момента распада СССР.

Цены на нефть Brent на новостях о сокращении добычи в странах ОПЕК и не входящих в картель государствах выросли с 30 декабря 2016 года по 6 января на 0,56% с $56,74 до $57,06 за барр.

В 2017 году цены на нефть Brent по-прежнему будут волатильны — они будут торговаться на уровне $40-60 за барр., в среднем цена составит $45 за барр., говорится в годовом прогнозе Moody’s, опубликованном 3 декабря. Эксперты агентства называют одним из основных факторов влияния на нефтяные цены уровень добычи и запасов нефти в США, которые не присоединились к договоренности ОПЕК. Они также указывают на то, что в первом полугодии цена на нефть может стабилизироваться на уровне $50 за барр. при условии соблюдения договоренностей о сокращении добычи. Но это будет трудно контролировать, предупреждают эксперты Moody’s.

Более оптимистичный прогноз давали аналитики банка Goldman Sachs в декабрьском обзоре, по их оценке, нефть Brent в первом полугодии 2017 года будет стоить $55-60 за барр.

А президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 23 декабря заявил, что Россия рассчитывает на стабилизацию цен на нефть во втором полугодии 2017 года на уровне $55 за барр. «Мы считаем, что во второй половине 2017 года излишки нефти с рынка уйдут, и цены на нефть стабилизируются. Рассчитываем, что они стабилизируются на сегодняшнем уровне», — сказал тогда он (цитата по РИА новости). Рост цены барреля на $10 будет означать дополнительные 1,75 трлн руб. доходов для бюджета, а для российских нефтегазовых компаний — около 750 млрд руб., с учетом сокращения добычи, пояснял Путин.

Россия изменит показатели бюджета, если нефть в 2017 году подорожает до $60 за барр., говорил в конце декабря министр финансов Антон Силуанов. По его словам, цены на нефть в 2017 году будут колебаться в диапазоне от $40 до $60 за барр. Российский бюджет на 2017-2019 годы сверстан исходя из цен на нефть в $40 за барр. нефти Urals (обычно стоит на $2-3 меньше, чем Brent), отмечает «РИА Новости».

Год переговоров

С середины июня 2014 года до конца января 2016 года цены на нефть марки Brent снизились вчетверо, со $114,9 до $27,10 за барр. Причин было много — от резкого роста производства сланцевой нефти в США до замедления темпов роста в Китае. Но почти полтора года крупнейшие производители не предпринимали практически никаких шагов, чтобы остановить обвал. Главной их задачей было сохранить долю рынка, поэтому они продолжали наращивать производство: в 2015 году мировая добыча выросла на 2,2 млн барр. в сутки, а спрос — только на 1,4 млн барр.

Только после падения цен ниже $30 за баррель крупнейшие добывающие страны начали бить тревогу: в начале 2016 года Венесуэла, один из самых бедных членов ОПЕК, предложила партнерам по картелю и за его пределами договориться о сокращении добычи нефти минимум на 5%. Но эту инициативу никто не поддержал, и тогда министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино потребовал созвать внеочередную встречу стран — членов ОПЕК.

16 февраля 2016 стало известно, что три члена картеля — Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла — и Россия в Дохе, столице председательствующего в ОПЕК Катара, договорились о заморозке добычи нефти на уровне января, но только в том случае, если к соглашению присоединятся другие крупнейшие производители. На новостях о возможном соглашении цены на Brent подскочили и пробили отметку в $40 за барр.

С тех пор практически все члены ОПЕК выразили готовность присоединиться к соглашению, кроме Ирана, который только в январе 2016 года вернулся на мировой рынок после снятия международных санкций. Его представители заявили, что не намерены сдерживать добычу, пока она не достигнет досанкционного уровня в 4 млн барр. в сутки. Такое исключительное положение Ирана не устроило Саудовскую Аравию, поэтому переговоры, длившиеся до середины апреля, провалились.

Летом и осенью 2016 года прошли новые раунды переговоров с участием как стран ОПЕК, так и стран, не входящих в картель, причем Россия была одним из инициаторов продолжения таких консультаций. В итоге 30 ноября страны ОПЕК договорились снизить добычу на 1,2 млн барр. в сутки (до 32,5 млн барр.), начиная с 1 января 2017 года, а затем к ним присоединились еще 11 стран, обещавших снизить производство еще на 0,6 млн барр. в сутки.

Но рост цен на нефть на фоне этих договоренностей пока нельзя назвать устойчивым и долгосрочным. Президент и совладелец крупнейшей в России частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов 30 сентября 2016 года в интервью «России-24» предупредил, что цена на нефть выше $50 за барр. делает достаточно эффективным добычу сланцевой нефти и газа в США, одной из причин обвала нефтяных котировок в 2014-2015 годах. Учитывая, что США не присоединялось к соглашению о сокращении добычи, рост добычи сланцевой нефти в этой стране при стабилизации цен на уровне $50-60 за барр. снова может привести с дисбалансу спроса и предложения и снижению цен в 2017 году до $40 и даже ниже, в зависимости от объема добычи, сказал старший аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров.