Владимир Курнев: Я бы рекомендовал на пост наставника сборной Беларуси Байдачного 6.01.2017, 23:14

Владимир Курнев

Ветеран минского «Динамо» считает, что Анатолий Байдачный - наиболее реальный кандидат на пост главного тренера национальной сборной.

Тренер Владимир Курнев рассказал by.tribuna.com, кого бы он хотел видеть в качестве главного тренера сборной Беларуси.

- Вы есть в списке кандидатов одной букмекерской конторы на пост главного тренера сборной Беларуси. Готовы гипотетически возглавить команду?

– А Байдачный есть в этом списке?

- Нет.

– Нет? А по моему мнению это наиболее реальный кандидат. И именно его я бы рекомендовал на пост главного тренера. Во-первых, при нем сборная играла хорошо. Во-вторых, сами футболисты отзывались о нем хорошо. В частности, Глеб писал о том, что самая комфортная сборная была при Байдачном.

Ну, а мне какая сборная? Только помечтать если, – сказал Курнев.