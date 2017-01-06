Конгресс США окончательно утвердил победу Трампа на выборах 6.01.2017, 23:22

Несколько конгрессменов-демократов пытались отложить заседание, выступая против итогов выборов.

Конгресс США в пятницу окончательно утвердил итоги голосования коллегии выборщиков, которые показали победу республиканца Дональд Трамп на президентских выборах 2016 года, сообщает Reuters (перевод - РБК).

Согласно утвержденным данным, Трамп победил в президентских выборах с 304 голосами выборщиков. Его соперница от Демократической партии Хиллари Клинтон набрала 227 голосов.

Майк Пенс официально утвержден в качестве следующего вице-президента.

Как отмечает телеканал FoxNews, заседание в конгрессе, посвященное утверждению итогов выборов, ознаменовалось некоторыми драматическими моментами.

Так, несколько конгрессменов-демократов, пытались отложить заседание, выступая против итогов выборов на основании целого ряда факторов, в том числе вмешательства России в выборы.

Каждый раз председательствующий на заседании сенатор Джо Байден стучал молоточком и прерывал их. «Все кончено», – сказал в итоге Байден, после чего в зале раздались аплодисменты.