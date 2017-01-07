Православные христиане празднуют Рождество 3 7.01.2017, 8:05

23,097

Православные верующие этой ночью начали отмечать один из главных церковных праздников - Рождество Христово.

Согласно Евангелию, Христос (в переводе с греч. - помазанник, мессия) родился в семье Иосифа и Марии, живших в Назарете. О рождении Сына Божия от Духа Святого Марии возвестил архангел Гавриил. Первенец был рожден в Вифлееме, который Мария с Иосифом посетили в ходе переписи населения. О будущем рождении Спасителя в Вифлееме свидетельствовал ветхозаветный пророк Михей.

Иисуса спеленали и положили в ясли, потому что места в гостинице не нашлось. Поклониться Младенцу пришли волхвы, которым на место Его рождения указала звезда. Они принесли Иисусу дары - золото, ладан и смирну, ставшие первыми в мире рождественскими подарками.

Согласно христианскому вероучению, Иисус принес в мир благую весть о Царствии Небесном для спасения человеческого рода, на который распространились последствия грехопадения, совершенного Адамом и Евой. Через смерть на кресте и воскресение Христос искупил грехи этого мира и указал путь к спасению из плена дьявола.

Родившегося Спасителя мира 7 января, по юлианскому календарю, славят не только в Русской церкви, но также в Сербской, Грузинской, Иерусалимской и Польской православных церквах.

С этого дня и вплоть до праздника Крещения Господня (19 января) у православных будут продолжаться святки - святые и радостные дни, когда люди отмечают рождение Спасителя.

Традиция многодневных святок восходит к практике древней Церкви, когда Рождество и Крещение отмечались вместе как одно событие Богоявления.

По мнению историков, сама дата празднования Рождества принята с некоторой долей условности, поскольку во времена Христа в Иудее действовал лунный календарь, который зачастую сложно в точности сопоставить с солнечным летоисчислением. Тем не менее, именно этот день освящен церковной традицией, насчитывающей около двух тысяч лет.