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Коррупция в Беларуси: и на самом верху, и на самом низу

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  • 7.01.2017, 8:13
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Уголовное дело возбуждено в отношении зампредседателя одного из сельских исполкомов Минского района.

Как сообщила БелаПАН старший помощник прокурора Минской области, 52-летняя женщина подозревается в том, что, работая в 2009 году председателем сельского исполнительного комитета, желая оказать помощь сыну, «злоупотребила своими служебными полномочиями и совершила действия, направленные на незаконную регистрацию своего сына на территории сельского исполнительного комитета, подготовила и обеспечила подписание справки с недостоверными сведениями».

Далее молодой человек на основании этой справки был незаконно поставлен на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельисполкоме, а в сентябре 2009 года решением этого же органа власти ему был предоставлен земельный участок в пожизненное наследуемое владение для строительства и обслуживания жилого дома как нуждающемуся в улучшении жилищных условий на льготных условиях без проведения аукциона.

«В результате незаконных действий председателя сельского исполнительного комитета, — отметила представитель облпрокуратуры, — причинен существенный вред правам и законным интересам граждан, государственным интересам в виде подрыва авторитета органов государственной власти и управления, а также ущерб государству в виде разницы кадастровой стоимости земельного участка в размере около семи тысяч долларов».

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки УБЭП КМ УВД Минского облисполкома. Оно направлено для производства предварительного расследования в Минский РОСК.


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