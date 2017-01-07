Как пережить праздники: советы знаменитостей и врачей 4 7.01.2017, 8:21

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Несколько мнений и советов о том, как не нанести ущерб здоровью из-за многочисленных застолий и вечеринок.

Одна из знаменитых сестер из семейства Кардашьян, Хлои Кардашьян не верит в возможность полностью ограничить себя во время праздников, но считает, что соблюдать определенный баланс надо, передает BBC.

"Не приходите на вечеринку голодными, чтобы у вас не было соблазна сразу же набить рот вредными закусками и тарталетками", - советует она.

Также Хлои считает, что сначала надо выбирать наименее вредные варианты.

"Подойдя к столу на праздничной вечеринке, сначала положите на тарелку более полезные для здоровья продукты. Во второй подход можете взять более вредные: к тому времени вы уже вряд ли перестараетесь с ними, - говорит она. - Но даже в этом случае я советую брать по одному пирожному за заход. Иначе, если у меня на тарелке появится пять пирожных, то я их все и съем!"

Подруга британского принца Гарри актриса Меган Маркл считает, что всегда можно позволить себе что-то вкусненькое и бокал вина. Главное, чтобы все было в меру.

По ее мнению, важно даже в праздники не забрасывать занятия в спортзале.

"Иногда мне этого совсем не хочется, но я напоминаю себе, как хорошо буду чувствовать себя после занятия", - говорит она.

Советы инструктора по фитнесу

Известный тренер и блогер сайта PEOPLE.com Харли Пастернак делится шестью советами о том, как наслаждаться закусками на вечеринках, но при этом не прибавить в весе.

Он пишет, что его клиенты всегда переживают по этому поводу во время праздников, пытаются не отклоняться от собственной диеты, несмотря на все вкусности, предлагаемые на вечеринках и семейных сборищах.

Но, отмечает, Харли Пастернак, именно благодаря хорошему столу это время такое веселое, поэтому не надо портить себе праздник чувством вины за каждый съеденный кусочек.

"Праздники - это время для веселья с друзьями и семьей, - говорит он, - так что ешьте, пейте и веселитесь, только не переусердствуйте!"

Вот какие советы дает он своим клиентам перед праздниками:

1. Никогда не приходите на праздничный ужин голодными.

Одна из самых распространенных ошибок - это голодание в течение всего дня, перед ужином с десертом, например, в ресторане. Это часто выходит боком. Если вы сильно проголодались, вы съедите все, что окажется перед вами. А если вы будете есть часто, но небольшими порциями в течение дня, то не станете набрасываться на пищу вечером, и ваш метаболизм также будет лучше.

2. Глаза голоднее желудка.

Согласно исследованиям, чем больше тарелка, тем больше мы съедим. Берите тарелку поменьше. Это поможет вам контролировать размер порции, и в результате вы съедите меньше.

3. Не увлекайтесь алкоголем.

Конечно, можно выпить пару бокалов, просто будьте внимательны. Алкогольные напитки не только перегружены калориями, но и ослабляют нашу бдительность, а это может привести к бездумному перееданию.

4. Будьте разборчивы в сладостях.

Когда вы дойдете до стола со сладостями, берите только свои любимые. Не тратьте ваши квоты на калории на пирожные, от которых мы можете отказаться. И наслаждайтесь каждым откушенным кусочком тех, что вы выбрали.

5. С глаз долой - соблазна меньше.

Не стойте рядом со столом, где разложены закуски и сладости. Перейдите в другую комнату или по крайней мере подальше от соблазна. Еще лучше, когда сладости подают только во время десерта, а потом убирают. Если еда не разложена перед глазами, вы не будете бездумно набивать желудок весь вечер.

6. Двигайтесь.

Сохраняйте физическую активность во время праздников. Ходите к соседям и друзьям пешком, когда это возможно. Прогулки после еды ускоряют метаболизм и способствуют пищеварению. И не тешьте себя мыслью о том, что вы сбросите лишнее после праздников. Сегодняшняя пробежка не компенсируют три добавки вчера за обедом.

А вот самые популярные советы врачей-гастроэнтерологов и диетологов:

Еда

Желательно обойтись без жирного мяса или сала. Вместо них можно приготовить постную говядину, телятину, курицу, индейку или кролика. С жирной уткой и гусем надо тоже быть осторожными. Их лучше готовить с яблоками, которые хорошо адсорбируют излишний жир.

Вместо майонеза лучше сделать собственные заправки для салатов с использованием оливкового или другого растительного масла, йогурта, сметаны.

Избегайте пакетированных соков, они содержат много сахара.

На следующий день после праздника часто доедают салаты и закуски, простоявшие на столе всю ночь. Результатом могут быть отравление или кишечная инфекция.

Будьте активны. Не нужно проводить всю новогоднюю ночь перед телевизором. Выходите на свежий воздух, танцуйте.

Алкоголь

Нельзя пить алкоголь на голодный желудок в ожидании ночного застолья и сочетать алкоголь с кофе, чтобы взбодриться. Вопреки существующему мнению, кофе не помогает протрезветь. Такое сочетание может привести лишь к повышению артериального давления и нарушению сердечного ритма.

Главное правило - знать свою индивидуальную дозу алкоголя. Если вы чувствуете сильную усталость, от алкоголя лучше отказаться, так как в таком состоянии даже от одного бокала шампанского можно опьянеть как от десяти.

Как известно, алкоголь выводит жидкость из организма, тем самым вызывая обезвоживание. Старайтесь пить много воды, а также водой разбавлять вино.

Кроме того, большое количество выпитой воды поможет избежать головной боли. Потреблять воду особенно нужно тем, у кого небольшая масса тела.

Не запивайте алкоголь газированными напитками. Углекислый газ, который в них содержится, способствует моментальному проникновению алкоголя в кровь, поэтому опьянение будет наступать быстрее.

Не мешайте напитки с разным градусом. Если вы собрались пить, то идеальный вариант - выбрать один напиток, например красное вино, и пить только его.