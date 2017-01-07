Разведка США обнародовала доклад о вмешательстве России в выборы 5 7.01.2017, 8:25

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У документа есть и секретная версия, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Американская разведка в пятницу, 6 января, обнародовала незасекреченную версию доклада о «вмешательстве России» в выборы США, сообщает Reuters. Документ опубликован на сайте Офиса директора Национальной разведки США (ODNI), передает РБК.

В частности, из документа следует, что разведка США «с высокой долей уверенности» считает, что президент России Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США.

По мнению американской разведки, российский президент преследовал цели «подорвать веру народа в американскую демократию, очернить Хиллари Клинтон, причинить вред ее президентской кампании и помешать ее потенциальной победе на выборах». «Кроме того, мы считаем, что Путин и российское правительство явно предпочитали избрание Трампа. Когда Москве стало ясно, что Клинтон, скорее всего, победит на выборах, российская кампания сосредоточилась на подрыве ее ожидаемого президентства», – говорится в отчете.

В своем докладе разведка также сообщает, что «с высокой долей уверенности» ГРУ использовала хакера Guccifer 2.0, а также сайты DCLeaks.com и WikiLeaks, чтобы сделать публичными украденные в ходе кибератак данные, а также распространить их в СМИ.

«Guccifer 2.0, который утверждал, что является независимым румынским хакером, неоднократно на протяжении президентской гонки делал противоречивые и ложные заявления о его вероятной российской принадлежности. Отчеты показывают, что несколько человек свидетельствовали, что Guccifer 2.0 контактировал с журналистами», – говорится в докладе.

В документе также утверждается, что активную работу с WikiLeaks вел телеканал RT. Разведка отмечает, что в 2013 году главный редактор RT встречалась с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне. В докладе также упомянуто и агентство Sputnik.

«Мы считаем, что Москва будет использовать уроки, извлеченные из этой кампании по вмешательству в президентские выборы США для будущих попыток влияния как на Соединенные Штаты, так и на другие страны, в том числе на американских союзников и их избирательные процессы», – считает американская разведка, утверждая, что Россия «стремится влиять и на выборы в Европе».

Несколькими часами ранее руководители американской разведки представили секретную версию доклада о «вмешательстве России» в американские выборы» избранному президенту США Дональду Трампу. По итогами встречи Трамп заявил, что она была «конструктивной». Избранный глава государства исключил, что кибератаки оказали какое-либо влияние на выборы. При этом он пообещал, что создаст команду, которая разработает план по предотвращению кибератак.

Днем ранее секретная часть доклада была представлена и Бараку Обаме. Именно Обама ранее поручил разведке подготовить подобный доклад.

Обвинения в адрес России по поводу ее вмешательства в выборы ранее неоднократно звучали со стороны Хиллари Клинтон, представителей разведки, администрации Обамы.