Жительница Могилева решила засудить нерадивых чиновников 9 7.01.2017, 8:40

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Могилевчанка требует от властей 2 тысячи рублей за нерешенность земельного вопроса.

Суд Могилевского района начал рассмотрение иска жительницы деревни Недашево-2 Аллы Евстратовой, требующей возместить моральный ущерб, нанесенный, по ее мнению, действиями землеустроителей и сельских властей, пишет БелаПАН.

Согласно иску в 1994 году женщине был выделен участок площадью 0,37 га. В 1999 году он был оформлен в частную собственность с проведением всех необходимых процедур и обозначением границ владения проектным институтом «Могилевгипрозем». Было изготовлено землеустроительное дело, границы участка установлены в соответствии со схематическим планом и удостоверены председателем Недашевского сельисполкома. Владелица участка получила правоудостоверяющие документы на землю, которую все эти годы использовала для обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства.

Нынешнее законодательство о земле, введенное в 2008 году, потребовало юридического разделения участка — отдельно на обслуживание жилого дома и на ведение хозяйства.

В августе 2016 года Евстратова вновь обратилась в «Могилевгипрозем», заплатив около 100 рублей за проведение соответствующих работ. Однако, как отмечал на суде представитель истицы, ее сын Дмитрий Евстратов, «Могилевгипрозем» выявил, что фактические границы участка не соответствуют юридическим, и до сих пор не выполнил оплаченные работы. Истцы утверждают, что границы участка не изменялись с момента приобретения земли в собственность.

Представитель сельисполкома и «Могилевгипрозема» не признали иск. По мнению начальника отдела правовой, кадровой и организационной работы «Могилевгипрозема» Степана Бурдина, оснований для спора нет. «Требования истца неправомочны, поскольку в соответствии с нормами гражданского права компенсация морального вреда за имущественные правоотношения не предусмотрена нормами действующего законодательства», — сказал он.

Следующее заседание суда назначено на 18 января.