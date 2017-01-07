Шварценеггер ответил на «шпильки» Трампа 6 7.01.2017, 8:43

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Арнольд Шварценеггер

Причиной ссоры Арнольда Шварценеггера и Дональда Трампа стало шоу "Кандидат".

Шоу "Кандидат" (оригинальное название The Celebrity Apprentice), которое транслируется телеканалом NBC, стало причиной ссоры Арнольда Шварценеггера и Дональда Трампа.

Напомним, что Дональд Трамп был ведущим телевизионного шоу "Кандидат" с 2005 по 2015 год. После выхода последнего сезона телеканал разорвал контракт со скандальным миллиардером за его высказывания в Twitter в адрес жителей Мексики, пишет сайт Сегодня.

Теперь Дональд Трамп не может работать ведущим, ведь многим зрителям будет непонятно, почему новоизбранный президент США еще и ведет телевизионное шоу. Однако телеканал предложил Дональду Трампу стать продюсером "Кандидата". Подробности будущей работы Трампа в телевизионном проекте не разглашаются.

В последнем сезоне телевизионного шоу зрители увидели нового ведущего, которым стал губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Собственно, ссора новоизбранного президента и губернатора Калифорнии возникла из-за самого Дональда Трампа. Скандальный политик заявил, что с новым ведущим рейтинги телевизионного шоу значительно упали, о чем он не преминул заявить в своем Twitter.

"Опубликовано рейтинги, и Шварценеггер фактически по горло в грязи. Можно сказать, что он уничтожен, если сравнивать его рейтинги с показателями машины для поднятия рейтингов, Дональдом Трампом! Шварценеггеру не помогло и то, что он звезда кино. И еще сравнивают его первый сезон с моим последним, а если бы сравнили рейтинги с первым сезоном? Но какая разница, ведь он поддерживал на выборах Хиллари Клинтон", – заявил Трамп в своем Twitter.

Шварценеггер отреагировал на этот провокационный "твит" довольно сдержанно и вежливо – "Пусть вам максимально везет. Я надеюсь, что вы будете работать для всех американцев также агрессивно, как и для своих рейтингов", – ответил Шварценеггер.

А для закрепления эффекта, Железный Арни прислал Трампу видео, в котором цитировал речь 16-го президента США Авраама Линкольна, который призвал американцев не враждовать.

Свой ответ Шварценеггер дополнил еще одним "твитом", в котором заявил, что "нет ничего важнее работы людей".

Пока неизвестно, будет ли Трамп продюсером телевизионного шоу, в котором сам и был ведущим, но некоторые сенаторы напомнили Трампу, что он может повторить судьбу бывшего президента Никсона.