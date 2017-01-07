Минздрав уточнил, кто может не пристегиваться ремнями безопасности 14 7.01.2017, 8:55

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Не пристегиваться могут две категории водителей и пассажиров.

Постановлением Министерства здравоохранения Беларуси от 14 декабря 2016 г. № 126 уточнены перечни медицинских показаний, допускающих непристегивание водителей и пассажиров ремнями безопасности.

Так, сообщает pravo.by, не пристегиваться ремнями безопасности могут водители и пассажиры, находящимся в состоянии после имплантации электрокардиостимулятора (кардиовертера-дефибриллятора, ресинхронизирующего устройства) в правую подключичную область.

Кроме того, управлять транспортным средством, не пристегиваясь, также могут женщины-водители в сроке беременности более 20 недель.

Постановление вступает в силу через пятнадцать дней после его официального опубликования.