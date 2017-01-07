В Польшу прибудет военный контингент из США 5 7.01.2017, 9:18

6,958

Архивное фото charter97.org/Иван Межуй

Это самое крупное размещение американских военных в Европе со времен холодной войны.

В Польше на постоянной основе с 12 января разместится американский военный контингент, передает Польское радио.

В стране назвали это событие историческим.

"Это историческое событие. Со времен окончания холодной войны, Соединенные Штаты не размещали таких крупных сил в Европе. Это будет первое такого масштаба размещение – фактически на постоянной основе – американских сил в Польше. Поэтому, на наших глазах творится история", − заявил военный эксперт из аналитического центра Polityka Insight Марек Сьверчинский.

Он также отметил, что боевая бригадная группа танковых войск будет проводить обучение во всем регионе – от Эстонии до Болгарии.

Через неделю американские танкисты уже будут в Польше. Кроме того, в страну прибудет командование бригады, батальоны войск поддержки и инженеры. Все они расположатся на военных объектах в Жагани, Свентошове, Сквежине и Болеславце.