В Москве возмущены наглостью Лукашенко 70 7.01.2017, 9:54

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Официальный Минск постоянно провоцирует конфликтные ситуации.

Одностороннее решение Беларуси о повышении тарифов на транзит российской нефти в Европу сводит на нет достигнутые в минувшем году компромиссные соглашения между Москвой и Минском. Время действия повышенных тарифов ограничивается двухмесячным сроком до 31 марта, что говорит о стремлении Беларуси к продолжению торга с восточным соседом, пишет газета «Взгляд».

С 1 февраля Беларусь намерена увеличить тарифы на услуги по транспортировке российского газа по магистральным трубопроводам на 7,7%. Соответствующее постановление было сделано, как сообщает ТАСС Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) этой страны. Кроме того, как сообщило агентство БелТА, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и российская Федеральная антимонопольная служба не договорились по размеру индексации тарифов.

Таким образом, прежние октябрьские договоренности между Минском и Москвой, по итогам которых как Александр Лукашенко, так и вице-премьер этой страны Владимир Семашко заявляли о том, что «проблемные вопросы согласованы и сняты» и «найдено решение», оказались нивелированы, а стороны вернулись к прежнему конфликтному состоянию, которое наблюдалось до этих переговоров.

Напомним, суть конфликта между государствами заключается в том, что в третьем квартале 2016-го года Россия на 2,25 млн тонн снизила объем поставок сырой нефти в Беларусь (планировалось, что с 2016 по 2024-ые годы будет поставляться по 24 млн нефти ежегодно). Сделано это было, по словам главы российского Минэнерго Александра Новака, по причине неполной оплаты белорусской стороной российского газа и недопоставок нефтепродуктов в Россию. Согласно изначальным договоренностям, Беларусь должна возвращать часть нефтепродуктов в Россию, однако с этим пунктом у Минска постоянно возникают «проблемы», что наблюдается и в последнее время.

Сложившаяся ситуация вынудила Москву со своей стороны пойти на ответные меры, не случайно замглавы Минэнерго РФ Кирилл Молодцов заявил о том, что Россия будет производить больше автомобильного бензина сама, а белорусский бензин ей будет необходим только в случае пиковых нагрузок.

В свою очередь, официальный Минск поспешил обвинить Москву в падении своей экономики, как заявил министр экономики Беларуси Владимир Зиновский, ВВП страны по итогам текущего года может снизиться минимум на 2,5–2,6% (но скорее всего, еще больше), хотя белорусское правительство изначально планировало рост в 0,3%. По словам главы экономического ведомства, падение показателей обусловлено именно нехваткой сырья для белорусских НПЗ, поставляемого из России.

Еще в октябре минувшего года, до достигнутых соглашений глава «Белнефтехима» Игорь Ляшенко заявлял о том, что Беларусь ищет альтернативные источники поставки нефти. При этом, по оценке Научно-исследовательского центра Мизеса, за годы сотрудничества нефтяной грант России в пользу Беларуси составил порядка 75 млрд долларов. Сегодня покупка российской нефти по 30 долларов за баррель дает Беларуси прибавку в 2–3% ВВП. Если бы Беларусь покупала нефть по мировым ценам (45–50 долларов), то ее расходы на покупку сырья были бы на 2–3% ВВП выше. Если предположить, что Беларусь, например, начнет покупать нефть в Азербайджане, то это обернется для нее потерей 2–3% ВВП.

Следует отметить, что «рука об руку» с «нефтяным конфликтом» России и Беларуси идет и «газовый конфликт». Так, еще с начала 2016-го года Беларусь начала настаивать на снижении цены на российское «голубое топливо» с 132 долларов до 73 долларов за 1 тыс. кубометров и требовала от России перехода к равнодоходным ценам на газ. Поначалу не признавал Минск и наличие долга за поставленный из России газ, но по итогам октябрьских переговоров согласился, что сумму задолженности составляет 281 млн. долларов. Этот долг белорусская сторона обещала закрыть до 20 октября минувшего года, но и по сей день не сделал это.

Задолженность по газу стала еще одной причиной, по которой Москва сократила поставки нефти Минску. В начале декабря белорусская сторона отправила авансовый платеж в надежде, что объемы поставок российской нефти будут восстановлены, однако, как сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович, этот платеж был отправлен обратно, поскольку Москва ждет от Минска закрытия всей суммы долга за газ.

«Беларусь требует от России больших уступок, в частности, по оплате за газ на уровне внутренних российских цен, при этом уверенно двигаясь в сторону Запада, - поделился с газетой «Взгляд» собственным видением ситуации руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. – При этом она не может ничего предложить взамен. Полагаю, что Москву вновь ждут сложные переговоры, и Минск постарается если не получить повышенную цену за транзит российского газа, то попытается добиться уступок в чем-то другом. Я не жду близкой развязки этого конфликта, поскольку постоянно создавать конфликтные ситуации с Россией – это стратегия нынешнего белорусского режима».

По мнению эксперта, на сегодняшний день Беларусь являясь единственным транзитером российского газа в Европу, сполна использует эту ситуацию, заложником которой является Россия:

«Минск только выиграл от ухудшения отношений между Киевом и Москвой, - считает Колташов. – И теперь хочет, чтобы Москва на многое закрывала глаза, например, на контрабанду в Россию посредством Таможенного союза товаров из Европы. Такова примета времени, если в ходе российско-белорусских переговоров будет закрыт какой-либо вопрос, то он будет закрыт только на время, а вместо него Беларусь «откроет» какой-либо другой».