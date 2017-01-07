Белорусы влетели в топ-10 на этапе «Дакара» 7.01.2017, 9:59

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Белорусские гонщики отыгрывают потерянные позиции после неудачного горного этапа.

Сразу три мазовских экипажа финишировали в первой десятке на пятом спецучастке.

Об этом сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером команды «МАЗ-СПОРТавто».

Пятый этап обещал быть сложным и продолжительным, но из-за дождливой погоды, превратившей трассу в грязное месиво, организаторы существенно сократили спецучасток. Белорусские гонщики попытались наверстать упущенное время и добились в этом определенных успехов.

Экипаж под управлением Сергея Вязовича показал на этапе 5-е время — около 2 часов 57 минут. На полминуты больше понадобилось МАЗу Александра Василевского, который оказался на 6-й позиции. Кстати, белорусы вновь опередили россиянина Дмитрия Сотникова — одного из фаворитов ралли. Восьмым приехал Алексей Вишневский, который провел на спецучастке около 3 часов. Победителем заезда стал прошлогодний чемпион «Дакара» Жерар де Рой, опередив белорусские экипажи более чем на 17 минут.

Три экипажа повысили свои позиции в общем зачете. Так, Александр Василевский переместился на 11-е место с отставанием от лидера заезда в 1 час 13 минут. Сергей Вязович поднялся с 21-го на 17-е место и теперь проигрывает «летучему голландцу» 3 часа 24 минуты. Алексей Вишневский вошел в первую двадцатку, «запаздывая» на 4 часа 35 минут. Немногим меньше белорусы отстают от трех камазовских экипажей, которые разместились в первой четверке.

«Пятый спецучасток оказался не таким уж и сложным — скорее опасным. Неудачное движение на трассе могло стоить экипажам не только драгоценного времени, но и в принципе возможности добраться до финиша. Неслучайно на горных участках ввели ограничение скорости — не более 30 км/ч. Зато здесь не так жарко, как в Парагвае, — температура воздуха находится в районе 14−15 градусов. Что интересно, организаторы просят не мыть машины — в Боливии существует нехватка питьевой воды, и чрезмерное её использование может спровоцировать недовольства среди населения», — рассказали в команде.

Сильный ливень накрыл поле, на котором планировали организовать бивуак — временный город для гонщиков. В результате спортивные автомобили заезжали на залитую водой площадку, чтобы отметиться, после чего выстраивались вдоль заасфальтированной дороги. «Спартанскими условиями нас не удивишь. Но обстановка действительно напряженная. Дождь не перестает лить, и мы пытаемся собрать вместе все машины. Кругом какой-то хаос», — отметили в «МАЗ-СПОРТавто».