Крупная авария под Пуховичами: без тепла и горячей воды остались 35 многоквартирных домов 5 7.01.2017, 10:07

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ЧП случилось в Рождество из-за сильных морозов.

По состоянию на 6.00 7 января без теплоснабжения и горячего водоснабжения из-за прорыва трубопровода теплотрассы остаются жители 35 многоквартирных жилых домов в поселке Правдинский Пуховичского района.

Информация об этом размещена на сайте Минского областного управления МЧС.

Сообщение о прорыве трубопровода теплотрассы диаметром 273 мм в поселке Правдинский по ул. Центральной поступило 6 января в 16.22. Без тепла и горячей воды оставались 45 многоквартирных жилых домов, общежитие, средняя школа и детский сад, больница.

Для ремонтно-восстановительных работ привлечены 11 человек и 3 единицы техники. В 00.30 7 января работы по замене поврежденного участка завершены, осуществляется пуск теплоносителя в систему и повышение давления в сети. По состоянию на 6.00 остаются без теплоснабжения и горячего водоснабжения 35 многоквартирных жилых домов (1,4 тыс. человек).

На месте аварии работает КЧС района, подготовлены места для временного размещения людей, автотранспорт для доставки, обеспечение питанием. Кроме того, без теплоснабжения из-за прорыва трубопровода теплотрассы остается один 10-квартирный дом в деревне Петровщина Молодечненского района.