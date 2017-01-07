Суперполезные продукты на каждый день 5 7.01.2017, 10:24

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9 почти волшебных ингредиентов здорового меню на каждый день.

Какао

Калорийность: 30 ккал (1 ст.л.)

Для чего: содержащиеся в составе какао флавонолы помогают в улучшении когнитивных функций головного мозга. Есть мнение, что какао-продукт, имеющий на упаковке надпись «Non-Dutched», содержит больше полезных антиоксидантов.

Куда добавить: кроме традиционных шоколадных напитков, небольшое количество какао вполне можно использовать в качестве специи для мяса или добавки к попкорну или острому соусу.

Имбирь

Калорийность: 2 ккал (1 кусок 2,5 см)

Для чего: небольшая доза сухого имбиря, съеденного утром, увеличивает сжигание жира на 13,5% в течение нескольких последующих часов. Кроме этого, имбирь отлично помогает при тошноте и нарушениях пищеварения, а также обладает противовоспалительными свойствами.

Куда добавить: кроме чая и согревающих напитков, тертый имбирь можно добавлять в виде посыпки к фруктам, в соусы и прямо к готовому мясу.

Авокадо

Калорийность: 57 ккал (1/4 авокадо)

Для чего: авокадо богато волокнами, калием, магнием и полезными для сердечнососудистой системы мононенасыщенными жирами.

Куда добавить: этот плод хорош в салатах и нарезках, а также в виде добавки к диетической выпечке, в которую авокадо может пойти в протертом или измельченном в блендере виде.

Патока сахарного тростника

Калорийность: 58 ккал (1 ст.л.)

Для чего: большее, по сравнению с простыми подсластителями вроде сахара и даже меда, количество антиоксидантов делает патоку настоящей находкой для тех, кто испытывает регулярную физическую и психологическую нагрузки.

Куда добавить: кроме как в чай или кофе, патоку легко можно использовать в качестве заправки, например, для запеченных бобов и чечевицы.

Куркума

Калорийность: 2 ккал (1/4 ч.л.)

Для чего: согласно исследованиям, куркума помогает в борьбе с серьезными вирусными инфекциями, а также снижает риск развития и возникновения некоторых видов рака и болезни Альцгеймера.

Куда добавить: стакан воды с выжатой в нее долькой лимона и щепоткой куркумы поможет запустить защитные механизмы в организме, а традиционная овсянка с этой пряностью, ко всему прочему, внесет приятное разнообразие в ваш завтрак.

Маття

Калорийность: 0 ккал (1 ч.л.)

Для чего: в связи с тем, что в процессе употребления порошкообразной матти вы, по сути, съедаете богатые антиоксидантом ростки зеленого чая, которые обычно остаются в чайнике, организму буквально наносится непоправимая польза. Полифенолы продукта защищают от болезней сердца и некоторых видов рака, нормализуют уровень сахара в крови, да и само кровяное давление приводят в порядок.

Куда добавить: традиционно маття потребляется в качестве напитка, но вы также можете добавить его к яйцам, в суп и даже сладкую выпечку. Тем не менее, некоторые зеленые чаи из Китая могут содержать свинец, так что наслаждайтесь продуктом в умеренных количествах.

Семена конопли

Калорийность: 60 ккал (1 ст.л.)

Для чего: не имеющие ничего общего с психотропным воздействием на организм семена конопли богаты белком, витамином Е, клетчаткой, железом и незаменимыми при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний жирными кислотами, которые организм, к сожалению, сам производить не может.

Куда добавить: напоминающий по вкусу семена кунжута продукт может быть добавлен к любому блюду, которому не хватает орехового привкуса, или просто к мясу птицы и рыбы вместе со взбитым яйцом.

Гороховый протеин

Калорийность: 120 ккал (1/4 ч)

Для чего: эта популярная в последнее время растительная альтернатива животному белку и сывороточному протеину позволяет лучше и с большей пользой для организма контролировать свои приступы голода.

Куда добавить: кроме, собственно, белковых коктейлей, гороховый протеин можно добавлять к выпечке, но только в том случае, если вы считаете, что одна ее порция получится не слишком сытной для вас. В любом случае будьте аккуратны с дозировкой, чтобы ваше, например, блинное тесто не получилось слишком густым из-за этой добавки.

Семена кунжута

Калорийность: 103 ккал (2 ст.л.)

Для чего: этот продукт является незаменимым источником кальция, магния, железа, цинка, селена и клетчатки для организма. Кунжутное же масло с относительно высоким содержанием жира очень полезно для сердечно-сосудистой системы, а полифенолы (лигнаны) в составе самих семян могут помочь снизить уровень холестерина и кровяное давление, а также оказать помощь вашему иммунитету.

Куда добавить: целые семена кунжута привнесут немного хруста и орехового вкуса любому вашему блюду, а кунжутное масло можно смело использовать в качестве салатных заправок.