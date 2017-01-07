Джефф Плэтт: Минск – цивилизованный город по сравнению с некоторыми местами в России 8 7.01.2017, 10:31

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Форвард ЦСКА Джефф Плэтт сравнил жизнь в Беларуси и России.

Об этом хоккеист рассказал сайту ЦСКА.

— В России вы уже прожили немало. Что-то ещё вас удивляет?

— Уже нет. Вот поначалу — да, жизнь открывала глаза на многое. Даже после Беларуси, где я пять лет выступал за минское «Динамо». Разница между двумя странами чувствуется. Минск — цивилизованный город, особенно по сравнению с некоторыми местами в России. Самый простой пример — манера вождения. В Беларуси она более аккуратная, водители держатся в своей полосе. В России же в этом плане порой тяжело, особенно в небольших городах, – сказал Плэтт.