Хиллари Клинтон может стать мэром Нью-Йорка
- 7.01.2017, 10:32
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Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии не исключает, что будет баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка.
Об этом сообщает Daily News со ссылкой на источники.
В ходе частной беседы Клинтон не исключила возможности выдвижения своей кандидатуры на пост мэра Нью-Йорка на выборах, которые состоятся 7 ноября 2017 года.
Как сообщается, сторонники Клинтон призывают ее вернуться в политику и бросить вызов нынешнему мэру города Биллу де Блази. Отношения бывшего кандидата в президенты и мэра Нью-Йорка ухудшились после того, как последний отказался поддержать Клинтон во время президентской кампании.