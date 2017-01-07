Хиллари Клинтон может стать мэром Нью-Йорка 7.01.2017, 10:32

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Хиллари Клинтон

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии не исключает, что будет баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка.

Об этом сообщает Daily News со ссылкой на источники.

В ходе частной беседы Клинтон не исключила возможности выдвижения своей кандидатуры на пост мэра Нью-Йорка на выборах, которые состоятся 7 ноября 2017 года.

Как сообщается, сторонники Клинтон призывают ее вернуться в политику и бросить вызов нынешнему мэру города Биллу де Блази. Отношения бывшего кандидата в президенты и мэра Нью-Йорка ухудшились после того, как последний отказался поддержать Клинтон во время президентской кампании.