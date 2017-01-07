Британский журналист рассказал, как его вербовал канал «Россия 24» 7.01.2017, 10:39

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Максим Такер

Журналист британской газеты The Times Максим Такер заявил, что российский телеканал "Россия 24" предложил ему участвовать в пропагандистской операции.

Об этом Такер написал в twitter, сообщает Радио Свобода.

Соответствующую аудиозапись телефонного разговора Такер обнародовал на платформе SoundCloud.

По словам женщины, чей голос звучит на аудиозаписи, сотрудникам телеканала известно о наличии у неких украинских журналистов аудиозаписей разговоров президента Украины Петра Порошенко. Собеседница Такера заверила, что журналисты готовы передать эти записи и Такеру, и "России 24".

На записи слышно, как женщина предложила Такеру приехать на встречу в Москве, чтобы снять сюжет о том, как украинские журналисты передают материалы западному корреспонденту, который впоследствии делится ими с российским телеканалом, чтобы придать истории большую правдоподобность.

В разговоре Такер назвал сотрудников "России 24" создателями пропаганды, а предложение собеседницы – "пропагандистской операцией".