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Белорусские ученые научились восстанавливать печень после алкоголя

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  • 7.01.2017, 10:48
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Технологию, которая может помочь спасти печень, пострадавшую от употребления алкоголя, создали белорусские ученые.

Эксперты считают, что с помощью новой технологии они смогут повлиять на развитие патологического процесса и восстановить пораженные спиртным клетки печени, пишет rueconomics.ru.

В 2017 году белорусские ученые собираются провести эксперименты в области иммунотерапии раковых заболеваний и продолжить работу над системой ранней диагностики колоректального рака и транспортировки стволовых клеток в спинной и головной мозг.


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