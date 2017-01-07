Белорусские ученые научились восстанавливать печень после алкоголя 20 7.01.2017, 10:48

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Технологию, которая может помочь спасти печень, пострадавшую от употребления алкоголя, создали белорусские ученые.

Эксперты считают, что с помощью новой технологии они смогут повлиять на развитие патологического процесса и восстановить пораженные спиртным клетки печени, пишет rueconomics.ru.

В 2017 году белорусские ученые собираются провести эксперименты в области иммунотерапии раковых заболеваний и продолжить работу над системой ранней диагностики колоректального рака и транспортировки стволовых клеток в спинной и головной мозг.