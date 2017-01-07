Стрелявший в аэропорту Флориды провез оружие в багаже 7.01.2017, 10:55

9,775

Фото: ZUMA/Global Look Press

По версии следствия, у мужчины могли быть психические отклонения.

Преступник, открывший стрельбу в аэропорту Форт-Лодердейл в американском штате Флорида, по предварительной версии, совершил внутренний транзитный пассажирский перелет из города Анкоридж (штат Аляска). Перед рейсом он сдал в багаж зарегистрированное на его имя огнестрельное оружие, а по прибытии в пункт назначения получил его обратно, передает Немецкая волна со ссылкой на телеканал CNN.

По данным одного из источников телеканала, после посещения пункта выдачи багажа мужчина зашел в туалетную комнату, где зарядил оружие, после чего открыл стрельбу.

По правилам безопасности во время авиаперелетов в США провоз оружия разрешен, если оно не заряжено, упаковано в контейнер с плотными стенками и зарегистрировано на рейс.

Между тем следствие устанавливает личность преступника. По предварительной версии, это гражданин США 26-летний Эстебан Сантьяго. У мужчины могли быть психические отклонения. В 2016 году он попал в поле зрения сотрудников Федерального бюро расследований в Анкоридже, после чего те связались с местными властями и потребовали направить его на принудительную психологическую экспертизу, сообщает The Washington Post. Были ли после этого предприняты необходимые меры, сейчас уточняется.

В США в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде 6 января молодой человек открыл стрельбу. Погибли пять человек, еще восемь отправлены с ранениями в больницы. Вскоре нападавший был обезврежен и задержан.