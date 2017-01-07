«Дальняя дуга» под белорусские интересы не прогибается 6 Андрей Федоров, naviny.by

7.01.2017, 11:00

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В 2016 году Беларуси не удалось нарастить экономическое взаимодействие с развивающимися странами.

Попытки белорусского руководства хотя бы частично компенсировать потери на основных рынках за счет других партнеров к успеху по-прежнему не приводят.

Для диверсификации годятся даже парламентарии

Недавние переговоры Александра Лукашенко со спикером палаты представителей парламента Малайзии в очередной раз продемонстрировали то внимание, которое уделяется официальным Минском государствам так называемого «третьего мира».

Как видим, белорусские власти стремятся использовать любую возможность, чтобы спасти экспорт, хотя, надо полагать, им достаточно хорошо известно, что законодательные органы могут оказывать на внешнеэкономическую деятельность лишь косвенное влияние.

Естественно, еще большее значение придается личным контактам на самом высоком уровне. В уходящем году состоялись визиты белорусского президента в Китай, Пакистан, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию (туда, правда, формально — для участия в саммите Организации исламского сотрудничества, но наверняка с турецким коллегой обсуждались и вопросы двустороннего сотрудничества). Было также продекларировано намерение побывать в Эквадоре, но что-то, судя по всему, не сложилось.

Внешнеполитическое ведомство тоже не сидит, сложа руки. К сожалению, как показывает практика, большая часть этих усилий не приносит желаемых результатов.

В качестве примера можно привести прошедшую в апреле встречу белорусского лидера с министром обороны Индонезии. Тогда прозвучало предложение создавать совместные предприятия для работы на рынке азиатского региона.

Между тем тремя годами ранее состоялся официальный визит Лукашенко в эту страну, и уже тогда сообщалось о наличии «планов по созданию на территории Индонезии совместных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, которые будут поставлять продукцию не только на индонезийский рынок, но и в другие страны региона».

Тот факт, что белорусская сторона вынуждена вновь обращаться к той же теме, причем в разговоре с собеседником, который к ней прямого отношения не имеет, наглядно свидетельствует об отсутствии запланированных достижений.

Скачущая статистика

Согласно официальной статистике, то же самое характерно и для взаимодействия со многими другими партнерами из обширной группы развивающихся стран.

За десять месяцев нынешнего года белорусский внешнеторговый оборот составил примерно 41,5 млрд долларов. Если вычесть данные по странам СНГ и условного западного мира, включающего в себя Европу, США, Израиль, Канаду, Австралию, Новую Зеландию и Японию, то на долю остальных полутора сотен государств планеты придется всего 5,7 млрд, из которых более трети — почти 2 млрд — торговля с Китаем.

Это менее 14% от общего объема. В прошлом году, кстати, этот показатель составлял 19%, к тому же и суммарный объем внешней торговли за аналогичный период был существенно выше — 47 млрд.

Представляется крайне любопытным рассмотреть ситуацию по некоторым странам. В частности, среди более или менее крупных партнеров очень резко по сравнению с прошлым годом уменьшился товарооборот с Марокко (почти на 90%), Египтом (72%), Ираном (40%), Вьетнамом и Мексикой (по 37%), Южной Кореей (24%), Бразилией (21%) и тем же Китаем (20%).

Конечно, было бы преувеличением утверждать, что ситуация является плохой повсеместно. Скажем, выросла торговля с Анголой (прирост 167%), Кот-д'Ивуаром (125%), Колумбией (117%), Угандой (81%), Парагваем (66%), Гонконгом (60%). Проблема, однако, в том, что в абсолютном масштабе вклад этих стран не является определяющим.

Что же касается тех государств, с которыми в последние годы имели место персональные контакты на самом высоком уровне, то здесь четкой закономерности не просматривается.

Скажем, в 2015 году состоялись поездки Лукашенко в Китай, Вьетнам и Пакистан. С первыми двумя торговля, как уже отмечалось, сократилась, тогда как с последним выросла на 5%.

Годом ранее в Минске побывали президент Уганды и премьер-министр Мозамбика, причем последнему было заявлено, что его страна может стать одной из наших опорных точек в Африке. Но если в торговле с Угандой, как показано выше, имеет место значительный рост, то Мозамбик вообще выпал из статистических данных по причине ничтожно малого взаимодействия.

Та же неопределенность характерна и для связей с имеющими в Минске особо предпочтительный статус странами ближневосточного региона: с Саудовской Аравией — падение на 17%, с Эмиратами — подъем на 30%, а Катар и Оман в списках не значатся…

Итак, настойчивость, с которой официальный Минск продолжает работать со странами «дальней дуги», желаемых плодов не приносит, в экономике позитивной динамики добиться не удается.

Не слишком оправдались и надежды на солидарность в политической сфере. Ярким примером служит недавнее принятие ООН резолюции по Крыму, когда вместе с белорусским представителем против нее проголосовало всего 26 государств, в то время как в одном лишь Движении неприсоединения их около 120.

Как следствие, уже вполне очевидно, что прорывов во взаимодействии с развивающимися странами в обозримой перспективе ожидать не приходится. Это, безусловно, не означает, что следует вообще отказаться от сотрудничества с этой частью мира, но пока затраты и результаты остаются несопоставимыми.

Андрей Федоров, naviny.by