Чемпионка мира выразила недоверие всем российским биатлонистам 4 7.01.2017, 11:22

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Габриэла Коукалова

Победительница общего зачета Кубка мира чешка Габриэла Коукалова заявила, что после допингового скандала не верит ни одному из российских биатлонистов.

Габриэла Коукалова, на Олимпиаде-2014 в Сочи выигравшая две серебряные медали, на ЧМ-2015 года завоевавшая золото в смешанной эстафете, а в прошлом сезоне ставшая победительницей общего зачета Кубка мира выразила недоверие всей сборной России по биатлону. По ее мнению, команды, которые не уважают антидопинговые правила, не должны принимать участие в розыгрыше Кубка мира. Чешка рассказала, что не верит никому из россиян, в том числе и лидеру команды Антону Шипулину, передает РБК.

«Я лично не принимала участия в собрании спортсменов по поводу допинга, но полностью поддержала эту инициативу. Мы выбрали нашим представителем Михала Шлезингра, а также проводили много встреч внутри нашей команды и советовались с нашим президентом Иржи Хамзой. Мне бы хотелось сказать, что, когда люди и команды не уважают международные антидопинговые правила, они не должны с нами соревноваться.

Мне сложно объяснить это на английском, но речь должна идти и о команде, в которой слишком много спортсменов попадались на допинге. У меня не много информации об этом, но я думаю, что финансовых наказаний для этой команды недостаточно. Может быть, компромиссным вариантом было бы отобрать по одному-два места в Кубке мира в наказание за массовое употребление допинга. Это было бы справедливо. Ничего не знаю о позиции Антона Шипулина. Верю ли я, что он чистый спорсмен? В этой команде я не верю уже никому, извините», — цитирует Коукалову «Чемпионат».

9 декабря была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. По данным комиссии, на Олимпиаде в Сочи несколько десятков допинг-проб российских спортсменов были подвергнуты манипуляциям. В том числе речь идет и о подмене проб.

Макларен не назвал публично имена спортсменов, которые подозреваются в манипуляциях с пробами. Данные были переданы в международные спортивные федерации, а также в Международный олимпийский комитет (МОК).

МОК на следующий день после публикации доклада Макларена объявил о начале расследования в отношении 28 российских участников Олимпиады в Сочи. Спортивные федерации объявили о временном отстранении россиян, упомянутых в докладе Макларена, до окончания расследования.

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что в применении допинга подозревается 31 российский спортсмен. В том числе в докладе Макларена были упомянуты два российских биатлониста, выступивших на Играх-2014 в Сочи.

IBU не назвал имена спортсменов, однако по сведения La Gazzetta dello Sport, речь идет об Ольге Вилухиной и Яне Романовой. Обе спортсменки уже завершили карьеру.