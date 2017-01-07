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На завтра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

  • 7.01.2017, 11:25
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 января из-за сильных морозов.

Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны пройдет снег, в отдельных районах возможна метель. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер прогнозируется северный слабый до умеренного, в юго-восточных районах порывистый.

Температура воздуха ночью составит 22-27 градусов ниже нуля, в отдельных районах ожидается минус 28-32, по юго-востоку - 18-21 градус мороза, днем будет 12-19 градусов ниже нуля, по северу - минус 20-24.

В связи с этим синоптики объявляют оранжевый уровень опасности.


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