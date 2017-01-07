Патрульные полицейские Буковины спели колядки 5 7.01.2017, 11:29

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Патрульные полицейские Черновицкой области поздравили жителей Украины с Рождеством колядками.

Видео поздравления появилось на канале местного информационного агентства АСС в YouTube.

Правоохранители вместе с фольклорными и детскими коллективами области спели колядки, аккомпанируя себе на музыкальных инструментах.

Сняли видео на фоне здания бывшей Резиденции буковинских митрополитов, которое сейчас является главным корпусом Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

Полицейские Буковины пожелали "мира нашей Украине".