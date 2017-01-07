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Валютные резервы Китая упали до минимальной отметки с начала 2011 года

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  • 7.01.2017, 11:39
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Валютные резервы Китая сократились на $3 трлн, что является самым низким показателем с начала 2011 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Центробанка Китая.

Как отмечает агентство, сокращение валютных резервов Китая продолжается шестой месяц подряд, в то время как власти КНР пытаются поддержать юань в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Китайские валютные резервы упали на $41 млрд по сравнению с декабрем — до $3.011 трлн. В ноябре было зафиксировано падение на $69,05 млрд, передает Reuters.

По мнению экономистов, опрошенных агентством, валютные резервы Китая снизятся до $320 млрд, после рекордного падение до $513 млрд в 2015 году.

Золотой резерв Китая упал до $67.878 млрд долларов в декабре с отметки $69.785 млрд в ноябре, отмечает Reuters.


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