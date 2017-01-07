Почему белорусский тренер бросил все и уехал жить в Польшу 6 Андрей Масловский, by.tribuna.com

7.01.2017, 11:48

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Сергей Михайлов

Мотивирующая история экс-коуча «Слуцка» Сергея Михайлова.

Почти вся карьера Сергея Михайлова прошла в первой лиге. Лишь эпизодически голкипер светился в «вышке». Так, к примеру, в 2001-м минчанин был в чемпионском составе «Белшины». Правда провел только одну встречу. Многое в жизни Михайлова изменилось с приходом в «Слуцк» в 2010-м. Вместе с «сахарниками» кипер прошел путь от второй лиги до «элиты». Вскоре Сергей переквалифицировался в тренеры. Отвечал за подготовку вратарей и подменял Вячеслава Григорова на пресс-конференциях.

Прошлым летом Михайлов объявил команде, что в конце сезона покинет «Слуцк», потому что переезжает жить в Польшу. К столь ответственному шагу Сергей готовил себя пару лет: получал карту поляка, учил язык и выбирал город.

– Все началось где-то 2,5 года назад. Мы с женой достаточно часто ездили в Европу. На закупы или же просто так – посмотреть города. Очень любили ездить в Прагу, нравились Мюнхен и Вена. Когда в чемпионате случалась недельная пауза, старались выбираться. Но в какой-то момент стало накладно платить посредникам за помощь в оформлении виз. Тогда узнал, что имею право на карту поляка, так как мама полька. Она родилась в небольшой деревеньке Дятловского района Гродненской области, которая когда-то входила в состав Польши.

Начал узнавать, какие документы нужны для получения этой карты. Оказалось, что национальности мамы вполне достаточно и копаться в генеалогическом древе не пришлось. Кстати, не слышал, чтобы белорусские власти негативно относились к карте поляка. Что такого в том, если люди имеют польские корни и могут посещать родственников или же просто ездить на экскурсии?

В посольство тренер принес метрики и свидетельство о рождении. После чего стал готовиться к экзамену, которым являлось общение с консулом. Но сперва надо было выучить польский язык.

– Проблем особых не было, так как жена владела лингвистической школой. Записался у нее же на специальные трехмесячные курсы, предназначенные для получающих карту. Изучали базовый набор слов, польскую географию, историю, праздники, национальных героев и видных деятелей. Но особо польским языком не занимался и дополнительные материалы не изучал. Так, футбол смотрел, чтобы узнать профессиональную терминологию, да искал интересные фишки про людей и события, чтобы при случае ввернуть на экзамене.

И, кстати, пригодилось. Когда консул спросил, кто такой Юзеф Пилсудский, рассказал, что это маршал Польши, основатель польской армии и добавил, что умер от рака желудка. Вычитал факт в интернете и в нужный момент информация всплыла в памяти. Консул был удивлен. Хотя поначалу был не очень мной доволен.

Дело в том, что экзамен фактически начинается с того момента, как ты заходишь к нему в кабинет. Я же начитался про типичные ошибки, про случаи, когда людей отправляли после первого же неверного ответа. При этом вопрос мог быть совершенно обычным. Который час, например. Надо сориентироваться и правильно ответить. В общем, переволновался и не ответил на простой вопрос. Тогда консул сказал, что будет задавать много сложных вопросов. Если не отвечу хотя бы на один, карту не получу. И принялся гонять по истории и географии, традициям, датам и праздникам. Но я справился. Не сплоховал и при исполнении гимна, который надо знать обязательно. Пел третий куплет. Я даже вставать начал (тоже важный момент проявления уважения к стране: не встал бы – могли и отправить), но консул разрешил сидя. Спел и удостоился похвалы: «вшистко добже». Также еще выучил несколько стихов со школьной программы, но рассказывать их не пришлось. Всего экзамен длился около получаса.

Вслед за Сергеем аналогичную карту получила супруга Виктория, у которой тоже нашлись польские корни. А затем и дочь Аня.

– Потом мы с женой несколько раз ездили в Польшу. С каждой поездкой страна нравилась все больше и больше. Я, кстати, даже организовал себе стажировку в «Краковии». Нашел людей, которые помогли выйти на клубное руководство, и поехал учиться. Неделю жил за свои деньги: снимал квартиру, питался. Оно того стоило. Было очень интересно изучить тренировочные методики, подметить новинки в профессии да и взглянуть на организацию клубных дел изнутри. Беларуси в этом плане еще очень далеко. А ведь уровень польского футбола не сказать, что намного выше нашего. Но финансовая составляющая лучше. За счет этого в чемпионате играют сильные легионеры.

Постепенно в голове специалиста зрела мысль о смене места жительства. К тому же, перед глазами были примеры других белорусских футболистов, уехавших в Польшу. Алексей Дубина, например, получил гражданство, живет в Радоме и собирается начать там тренерскую карьеру.

– Экономическая ситуация в Беларуси постепенно ухудшалась. Доходы сокращались. Посидели с женой и решили, что попробуем. Да и для детей будет лучше. Сейчас европейское образование более эффективное.

Была и футбольная причина. Всегда мечтал стать тренером вратарей. Но когда поработал, понял, что в Беларуси двигаться дальше и развиваться сложно. Есть БАТЭ, минское «Динамо» и «Шахтер» – три команды, в которые хочется попасть. Но это всего несколько вакансий. Надо быть откровенным: шансов не много. Мне же хотелось развития. В Беларуси с этим застой. Глотком свежего воздуха были курсы, организованные АБФФ для тренеров вратарей. Приезжал ведущий инструктор ФИФА в нашей специализации Александр Венцель. Это было здорово, поучительно, но мало. Польша в этом плане поинтереснее.

Летом 2016-го семья окончательно созрела и переехала в Краков.

– Было три варианта нового место жительства. Гданьск, так как море. Варшава, потому что столица. И историко-культурный Краков. Решили, что в Кракове детям будет лучше, так как есть хороший университет. Да и город ближе к остальной Европе. Закопане рядом, рукой подать до Вены.

Жена продала свою фирму и вместе с дочкой уехала в августе, а я дорабатывал в «Слуцке» до конца контракта. Я сам так решил. «Слуцк» был в тяжелом положении. Посчитал, что будет не очень правильно бросать в столь тяжелое время команду, в которой провел шесть лет и с которой прошел от второй лиги до «вышки». Выплывать из ямы надо вместе. И я рад, что это удалось. Расставаться с ребятами, клубом и городом было очень тяжело. Мы многое сделали вместе, и я очень хочу, чтобы «Слуцк» развивался дальше.

Вика с Аней потихонечку обживались в Кракове. Раз в месяц на несколько дней я приезжал погостить. А по окончании сезона приехал насовсем, и через несколько недель родился сын Богдан.

Михайловы живут в новом районе Кракова – в съемной «двушке» недалеко от центра. Дом новый, территория огорожена, есть охрана и детская площадка.

– Квартира небольшая. Здесь вообще все подчинено минимализму. Нормальной считается «трешка» площадью 60-65 квадратов. На поиски жилья потратили три дня. Краков – город туристический и иногда нас просто опережали конкуренты. Это была единственная проблема. Из-за того, что мы белорусы, сложностей не было никаких. Хотя хозяева интересовались, кто мы и откуда. Кстати, заметил, что в городе очень много украинцев: в нашем доме живет несколько, в магазине возле дома один работает. С магазинами интересная история есть. Поляки очень серьезно празднуют рождество. Для них, католиков, это большой праздник. По такому случаю все магазины уходят на небольшие каникулы. В итоге в Кракове ничего не работало три дня. Купить еды не было никакой возможности. Благо Вика была в курсе, и мы затарились накануне. А вот наши друзья, живущие в Варшаве, об этой особенности не знали. Пришлось им три дня на заправках хот-догами питаться.

Что касается украинцев, то их речь слышу очень часто. Для сравнения, Аня – единственная белоруска во всей гимназии. Дочка вообще удивительно быстро адаптировалась к новым условиям: месяц поиграла с ребятами во дворе и полностью влилась в компанию. Я даже немного удивлен, если честно. Ей все нравится и дома, и в школе, куда Аню взяли вообще без проблем. Пришли к директору с договором, который заключили с хозяином квартиры, сказали, что живем неподалеку и хотим учиться у вас. И дочку без проблем зачислили. Не было и намека на деньги или что-то такое. Европа. Сейчас Аня учится в первом классе лицея (седьмой класс по-нашему). Она староста и отлично говорит по-польски. Если мне надо узнать смысл слова, спрашиваю у нее.

Хотя сам разговариваю на польском нормально. Польский и белорусский очень похожи – много однокоренных или близких по смыслу слов. Раньше во время поездок разговаривал на белорусско-польской смеси – и меня понимали. Здорово помогают подтянуть новости и фильмы, которые в основном смотрю по телевизору.

Вообще, к белорусам у поляков нормальное отношение. Они в принципе достаточно приветливые люди. К примеру, только что пришел из парикмахерской, где полчаса общался с мастером о жизни. Девушка рассказывала про себя, я – про себя. С соседями пока тоже не было никаких проблем. Не замечал, чтобы на меня кто-то смотрел исподлобья. Никогда не ощущал пренебрежения после того, как говорил, что сам из Минска. На Беларусь, как на бывшую часть своей территории, поляки не смотрят. Добрые такие ребята. Если на дороге пробка, водители, едущие по главной, поочередно пропускают тех, кто движется по второстепенной. Это очень здорово.

Если сравнивать поляков с нами, то они более улыбчивые и позитивные. Мне тяжело это выразить словами. Вот смотришь человеку в глаза, а они открытые. Я понимаю, что быт и экономическая ситуация накладываются, но все же.

Касательно языка у тренера есть принципиальная позиция.

– Дома разговариваем по-русски и всегда будем. Даже с Богданом. Не знаю, как писать, но говорить он точно будет. А в саду и школе пусть общаются на польском. Не считаю, что для Ани подобный симбиоз станет проблемой. Она в школу идет к 7:30, а домой приходит в 3 часа дня. Польского общения достаточно.

Пока Михайловы живут на старых запасах. Супруга в декрете, а Сергей работу пока не нашел, но активно занимается поиском.

– Хочу продолжить тренировать. Поэтому сейчас учу футбольный язык. Не думаю, что будут сложности. Если возникнет заминка в словах, смогу показать, что надо делать. Хочу устроиться в одну из краковских футбольных академий, которых в городе очень много. Детский футбол тут развит хорошо. Понятно, что не отказался бы и от предложений взрослых команд. В этом направлении работа тоже ведется. Мое резюме есть в менеджерской конторе, которая занимается футболистами и тренерами.

Естественно, говоря о Кракове и футболе, невозможно пройти мимо городского дерби.

– Был на игре. Это фантастическое зрелище! 30 тысяч человек 90 минут поют песни. Женщины, старики, дети – все в атрибутике и поют. Атмосфера, в которой хочется вариться постоянно. Кстати, антагонизм между болельщиками «Вислы» и «Краковии» достаточно серьезный. Матом ругаются друг на друга, на команду соперников! Противостояние конкретное. Я за кого? Пока нейтрально отношусь. Хотя на стажировке познакомился с тренером вратарей «Краковии». Мы общаемся, поддерживаем отношения. И в последнем дерби симпатизировал «красно-белым».

Еще понравилось наличие на стадионе специального семейного сектора. Интересно, что билеты туда продаются с существенной скидкой, а прямо во время матча по рядам ходят волонтеры с огромными коробками и бесплатно детям раздают сок. Это очень круто.

Пока Михайловым приходится тратить накопления. Тренер признается, что больше других тянет квартира.

– За жилье в месяц платим 450 долларов. 330 – аренда, 120 – коммуналка. Вообще различного рода услуги здесь дорогие, но цены примерно такие же, как у нас. К примеру, частный врач обходится в 50 евро в месяц, минимальный штраф за превышение скорости – 50 долларов.

На карте поляка Михайлов останавливаться не собирается. В планах получить «Вид на жительство», а затем и гражданство.

– В январе вступил в силу закон, помогающий владельцам карты поляка обжиться. К примеру, три месяца нам будут платить по 660 евро пособия. Потом еще полгода по 400. Кроме того, через год будем иметь возможность свободно подать документы на гражданство.

Однако от Беларуси Сергей отрекаться не собирается – в Минске остались родители с братом.

– Первое время родители были против нашего отъезда, но мы с Викой убедили, что для семьи так будет лучше. Но мама с папой к нам переезжать не хотят и не планируют. Они вообще молодцы: работают, получают пенсию. Их все устраивает. Скоро вот жена поедет, повезет внука показывать. Да, мы хотим получить гражданство, но я 38 лет прожил в Беларуси и останусь белорусом.

Андрей Масловский, by.tribuna.com