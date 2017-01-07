Болгарин едва не замерз насмерть на трассе под Гомелем 14 7.01.2017, 12:04

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Речицкие инспекторы ГАИ оказали помощь замерзшему на трассе гражданину Болгарии.

Ранним утром 7 января инспекторы отдела ГАИ Речицкого РОВД Андрей Утусиков и Денис Гордунов оказали помощь, замерзающему на дороге гражданину Болгарии Джевату Махмуну, пишет газета «Днепровец».

– Джеват на автомобиле «Вольво» ехал из Бреста в Москву. На 112 км автодороги Кобрин – Гомель недалеко от поворота на д. Горивода Речицкого района машина остановилась и больше не завелась, – рассказал Андрей Утусиков. – Водитель пытался реанимировать машину, но безрезультатно, а когда почувствовал, что замерзает сам, позвонил в скорую помощь и рассказал о случившемся.

Информацию тут же передали сотрудникам Госавтоинспекции, которые и выехали на место. В результате гражданин Болгарии был отправлен в районную больницу, где ему оказали помощь.

В связи с установившейся морозной погодой, Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения, что мороз – это не просто плохая погода. Это достаточно опасное природное явление, последствия которого могут быть весьма плачевны, и прежде чем принять решение куда-то ехать или идти, надо взвесить все риски и степень необходимости, а также продумать до мелочей маршрут.