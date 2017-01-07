Волонтеры спасают водителей на МКАД от морозов

Волонтеры спасают водителей на МКАД от морозов19
- 7.01.2017, 12:15
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Дмитрий и Вероника - волонтеры Красного креста - в лютые белорусские морозы спасают водителей на минской кольцевой.
Рейд начинается около восьми вечера. Волонтерской машиной управляет Вероника. Она подъезжает к каждому автомобилю, стоящему на аварийке, или к тем, которые просто стоят на обочине. Проверяет - есть ли кто внутри, передает «Радыё Свабода».
Так мы останавливаемся возле темного «Опеля» - в нем уже полчаса сидят при минус 20° женщина и девочка. У них закончилось топливо и водитель отправилась пешком на ближайшую заправку. Замерзших пассажирок волонтеры отводят греться в свою машину.
«Обычно или аккумулятор сел, или топливо плохое или просто закончилось, - Дмитрий объясняет, какие неприятности могут случиться с машиной в морозы. - Можем в машине обогреть, предложить чай, кофе. Можем дотянуть до заправки и там оставить».
Пока мы разговариваем, возвращается совсем замерзший водитель. Волонтеры заливают в бак ее машины принесенное топливо, спасенные женщины благодарят, и мы прощаемся.
«У нас так каждую зиму - если снегопад, морозы, - рассказывает Дмитрий. - Мы сотрудничаем с группой взаимопомощи на дорогах. Просим у них помощи». Он говорит, что в этот вечер по кольцевой «катается» около 10 бригад.
Завязнуть в холодной машине при -20 вдали от тепла и топлива - так себе приключение. Даже если тебе пообещали помощь, ждать придется в среднем полчаса. По словам Дмитрия, помогать водителям прямо на дороге мало кто соглашается. «У меня в машине всегда есть теплая куртка, трос, провода для аккумулятора», - говорит он. К тому же волонтеры Красного креста обязательно проходят курс первой медицинской помощи и при необходимости могут помочь. К счастью, таких случаев не было.
Автомобилей на дороге намного меньше, чем обычно в пятницу. И намного больше тех, что стоят вдоль дороги на аварийке или просто оставлены без водителей и с замерзшими стеклами. Таких не менее полутора десятка. «Кого-то друзья, родственники подбирают, - рассказывает Дмитрий. - Кто-то сам идет, оставив машину». Он говорит, что отчасти люди ведут себя правильно: обращаются за помощью, звонят в ГАИ. Но такие морозы сами по себе экстренная ситуация.
Волонтер сетует, что люди не очень заботятся о подготовке автомобиля к зиме, катаются с полупустым баком, а иногда и одеваются не по стуже. «Еще бывает, подъезжаешь, а человек говорит: «нет, у меня все хорошо». Ну, едешь дальше, по второму кругу возвращаешься - а он все стоит, мерзнет».
Люди за помощь благодарны, но выражают ее сдержанно, разве что от мороза.
Еще одна жертва морозов - парень, у которого замерзло топливо. Его авто Вероника цепляет к своей маленькой машине и отвозит на ближайшую заправку.
«Мне в удовольствие, и вопросов у меня не возникает, - говорит девушка. - Вопросы бывают у мужчин, когда видят, что девушка останавливается, но ведь нельзя человека бросить в беде. Когда едешь и видишь, что машины на аварийке стоят 10-15 минут, то ясно, что что-то случилось».