Волонтеры спасают водителей на МКАД от морозов 19 7.01.2017, 12:15

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Фото: «Радыё Свабода»

Дмитрий и Вероника - волонтеры Красного креста - в лютые белорусские морозы спасают водителей на минской кольцевой.

Рейд начинается около восьми вечера. Волонтерской машиной управляет Вероника. Она подъезжает к каждому автомобилю, стоящему на аварийке, или к тем, которые просто стоят на обочине. Проверяет - есть ли кто внутри, передает «Радыё Свабода».

Так мы останавливаемся возле темного «Опеля» - в нем уже полчаса сидят при минус 20° женщина и девочка. У них закончилось топливо и водитель отправилась пешком на ближайшую заправку. Замерзших пассажирок волонтеры отводят греться в свою машину.

«Обычно или аккумулятор сел, или топливо плохое или просто закончилось, - Дмитрий объясняет, какие неприятности могут случиться с машиной в морозы. - Можем в машине обогреть, предложить чай, кофе. Можем дотянуть до заправки и там оставить».

Пока мы разговариваем, возвращается совсем замерзший водитель. Волонтеры заливают в бак ее машины принесенное топливо, спасенные женщины благодарят, и мы прощаемся.

«У нас так каждую зиму - если снегопад, морозы, - рассказывает Дмитрий. - Мы сотрудничаем с группой взаимопомощи на дорогах. Просим у них помощи». Он говорит, что в этот вечер по кольцевой «катается» около 10 бригад.

Завязнуть в холодной машине при -20 вдали от тепла и топлива - так себе приключение. Даже если тебе пообещали помощь, ждать придется в среднем полчаса. По словам Дмитрия, помогать водителям прямо на дороге мало кто соглашается. «У меня в машине всегда есть теплая куртка, трос, провода для аккумулятора», - говорит он. К тому же волонтеры Красного креста обязательно проходят курс первой медицинской помощи и при необходимости могут помочь. К счастью, таких случаев не было.

Автомобилей на дороге намного меньше, чем обычно в пятницу. И намного больше тех, что стоят вдоль дороги на аварийке или просто оставлены без водителей и с замерзшими стеклами. Таких не менее полутора десятка. «Кого-то друзья, родственники подбирают, - рассказывает Дмитрий. - Кто-то сам идет, оставив машину». Он говорит, что отчасти люди ведут себя правильно: обращаются за помощью, звонят в ГАИ. Но такие морозы сами по себе экстренная ситуация.

Волонтер сетует, что люди не очень заботятся о подготовке автомобиля к зиме, катаются с полупустым баком, а иногда и одеваются не по стуже. «Еще бывает, подъезжаешь, а человек говорит: «нет, у меня все хорошо». Ну, едешь дальше, по второму кругу возвращаешься - а он все стоит, мерзнет».

Люди за помощь благодарны, но выражают ее сдержанно, разве что от мороза.

Еще одна жертва морозов - парень, у которого замерзло топливо. Его авто Вероника цепляет к своей маленькой машине и отвозит на ближайшую заправку.

«Мне в удовольствие, и вопросов у меня не возникает, - говорит девушка. - Вопросы бывают у мужчин, когда видят, что девушка останавливается, но ведь нельзя человека бросить в беде. Когда едешь и видишь, что машины на аварийке стоят 10-15 минут, то ясно, что что-то случилось».