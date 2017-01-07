Трамп официально признал причастность РФ к кибератакам в США 7 7.01.2017, 12:27

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Дональд Трамп

Фото: Li Muzi/ZUMA

Однако новоизбранный президент США Доналд Трамп не считает, что упомянутые атаки повлияли на его избрание.

Об этом говорится в специальном письменном заявлении, распространенном офисом Трампа

"В то время как Россия, Китай, другие страны, групп и люди за пределами США, последовательно пытаются взломать киберинфраструктуру наших государственных учреждений, предприятий и организаций, в том числе Национального комитета демократов (штаба его политических оппонентов - ЕП), не было абсолютно никакого влияния на результат выборов", - заявил Дональд Трамп.

Это заявление было обнародовано после двухчасовой встречи Трампа с представителями трех американских спецслужб, во время которой Федеральное бюро расследований, Центральное разведывательное управление и Агентство национальной безопасности представили будущему президенту доклад о влияние спецслужб РФ на выборы.

Позже был рассекречена и обнародована часть отчета по данному вопросу. В соответствии с этим документом, американские разведчики пришли к согласию, что российское высшее руководство, включая президента Путина, лично причастно к кампании по незаконному влиянию на ход президентских выборов в США.