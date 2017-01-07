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«Белорусские чиновники беззастенчиво пилят бюджет»

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  • 7.01.2017, 12:43
Алексей Колб

На африканских сомах Беларусь уже озолотилась, теперь очередь за раками.

Руководитель белорусско-польского делового портала polbel.biz Алексей Колб, комментируя «Белгазете» качество управления в Беларуси сказал:

– Лукашенко создал систему, при которой чиновники беззастенчиво пилят бюджет, предлагая выращивать то африканских сомов, то длиннопалых раков. Если в Гонконге раздают медали, то у нас – бюджетные деньги. На африканских сомах Беларусь уже озолотилась, теперь очередь за раками.

Последние лет десять в правительстве носятся с термином «крепкий хозяйственник» – мол, назначать надо не умного и компетентного, а крепкого хозяйственника. Но чего стоит история назначения бывшего мэра Ладутько директором «Мотовело».

Этот псевдохозяйственник походил, посмотрел, понюхал, посчитал и сказал: дайте $ 50 млн. бюджетных денег – мы постараемся сделать хороший белорусский велосипед. Не получилось. Ну и что…

Крепкий хозяйственник – это огромный, но уже больной дуб, под которым пасутся сонмы свиней, пожирающих бюджетные желуди.


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