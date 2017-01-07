«Стать свободным»: любительский ролик с рекламой Adidas стали хитом сети 1 7.01.2017, 12:52

Студент Баден-Вюртембергской академии кино Юджин Мерхер снял свой вариант рекламного ролика бренда спортивной экипировки Adidas.

Ролик называется Break Free (Стать свободным).

Видео длится чуть больше полутора минут и в нем рассказывается история старика — бывшего марафонца, доживающего последние дни в скучном пансионате для престарелых. Но вот он находит свои старые кроссовки (разумеется, Adidas) и решает вспомнить молодость. Персонал больницы не понимает таких порывов и всячески препятствует этому.

Ролик в итоге получился очень трогательным и стал быстро набирать в Сети неимоверную популярность. Достаточно сказать, что с момент публикации на канале Youtube в середине декабря он успел собрать более 2 миллионов просмотров.

По словам Мерхера, перед публикацией он пытался выйти на представителей Adidas, отправлял им письма с просьбой помочь в продвижении его работы, но так и не получил ответа.