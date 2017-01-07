Холоднее всего минувшей ночью было в Витебске 1 7.01.2017, 12:58

Фото: news.vitebsk.cc

А самый маленький минус был зафиксирован по югу и юго-западу страны.

Холоднее всего в Беларуси минувшей ночью было в Витебске, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Холоднее всего минувшей ночью было в Витебске, где температура воздуха опускалась до 29 градусов мороза", - пояснили в Гидромете.

Синоптики сообщили, что самый маленький минус был зафиксирован по югу и юго-западу страны: в Гомельской, Брестской и Гродненской областях температура составляла 21 градус ниже нуля.

В Минске было 25 градусов мороза.

В воскресенье, 8 января, в Беларуси вводится оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов. Температура воздуха ночью составит 22-27 градусов ниже нуля, в отдельных районах ожидается минус 28-32, по юго-востоку страны - 18-21 градус мороза, днем будет 12-19 градусов ниже нуля, по северу - минус 20-24.

Морозы ослабеют к середине следующей недели, когда на территорию страны начнут поступать воздушные массы с Западной Европы.

В среду, 11 января, погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления. В отдельных районах страны пройдет кратковременный снег, на дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 7-14 градусов, при прояснениях она понизится до 19 градусов, днем будет 5-12 мороза.