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Лукашенко выступил с воинственной речью в храме

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  • 7.01.2017, 13:24
Фото: БелТА

Диктатор 7 января зажег рождественскую свечу в Свято-Духовом кафедральном соборе.

Но выступление его было не праздничным.

Правителя встретил Митрополит Минский и Заславский Павел. В соборе также присутствовали прихожане, представители православных братств и сестричеств, учащиеся воскресной школы, сообщает gazetaby.com.

Несмотря на праздник, речь Лукашенко была весьма воинственна:

– Вы должны понимать главную формулу наших действий: мы никому не позволим унижать наш народ и государство. Это лежит в основе. Если кто-то этого не понимает, тогда нам непросто будет с ними не то что строить отношения, но и разговаривать. Мы никому не можем отдать эту землю и это государство. Оно нам досталось в непростой исторической действительности. Прямо скажем, в борьбе и в войнах.


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