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Военные Кот д’Ивуара взбунтовались из-за низких зарплат

  • 7.01.2017, 13:37
Фото: Schalk van Zuydam/AP

Военные забрали оружие из полицейских участков и блокировали выезды из города.

Военнослужащий армии Кот д’Ивуара сообщил о стрельбе на военной базе в центре Абиджана – крупнейшего города страны, население которого составляет около 5 миллионов.

«На нашей базе тоже стреляют», - сообщил собеседник агентства Reuters. При этом он не уточнил, кто именно применил оружие.

О начавшейся стрельбе сообщили и города Ман – центра провинции на западе страны. Оттуда также нет информации о том, кто контролирует ситуацию в этом населенном пункте.

Ситуация в Кот д’Ивуаре обострилась накануне. Солдаты, требующие выплатить положенное им жалование, захватили Буаке – второй по численности населения город в стране. Они забрали оружие из полицейских участков и блокировали выезды из Буаке.


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