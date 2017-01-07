В женском монастыре Полоцкой епархии в ночь на Рождество произошел пожар 7.01.2017, 13:40

Монастырю нанесен серьезный ущерб.

Сигнал о пожаре в подсобном здании, принадлежащем Свято-Пантелеймоновскому женскому монастырю Полоцкой епархии в деревне Зарачье Браславского района поступил в пятницу в 22:17.

Как отметили спасатели, в результате пожара в здании уничтожена кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены.

Причина пожара устанавливается.

Вчера, напомним, в Борисовском районе была убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря.